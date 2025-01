Opinión 17-01-2025

Aulas del futuro

Carol Castro

Académica Escuela de Educación Parvularia

Universidad de Las Américas



En noviembre se realizó la IV edición del Global Conference: School of the Future, evento organizado por la red de colegios COGNITA. Esta instancia reunió a destacados profesionales y expertos de diversas áreas de la educación para compartir ideas pedagógicas innovadoras y reflexionar sobre el desarrollo de aprendizajes colaborativos con el uso de la tecnología.

En el encuentro se destacó la relevancia que juega la Educación Parvularia en la formación de habilidades esenciales durante los primeros años de vida. Nos encontramos insertos en una era donde las herramientas tecnológicas se han convertido en parte indispensable de nuestro entorno cotidiano, transformando las aulas en espacios más flexibles y adaptados a las necesidades del siglo XXI.

El verdadero desafío radica en utilizar las tecnologías como un puente que enriquezca las experiencias educativas, sin perder de vista los valores fundamentales de la interacción que desarrollan los niños. Esto implica promover la creatividad, el liderazgo y, sobre todo, la aplicación de metodologías basadas en el juego, como, por ejemplo, utilizar robots programables para el aprendizaje de habilidades matemáticas. Es crucial que la tecnología no reemplace, sino que complemente los procesos de aprendizaje, manteniendo la esencia de la niñez: la curiosidad, la creatividad y la exploración, favoreciendo así la autonomía y el pensamiento crítico.

La clave está en usar este know-how como un aliado y no como un obstáculo. Es de vital importancia respetar los ritmos naturales de desarrollo y promover actividades que combinen lo digital con el juego y la exploración.

Entonces ¿cuál es el reto para las actuales y futuras educadoras de párvulos? Incluir de manera consciente y equilibrada las herramientas de innovación en las prácticas pedagógicas, asegurándose de que sirvan como un catalizador para el aprendizaje. Para ello, es esencial tener en cuenta siempre la conexión humana, la imaginación y la capacidad de soñar.