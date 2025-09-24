miércoles 24 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 24-09-2025
    Aumento del consumo en septiembre: cómo enfrentar el riesgo de impago
    Septiembre es uno de los meses más dinámicos para el comercio en Chile: las Fiestas Patrias y el inicio de la primavera impulsan las ventas en supermercados, retail y Horeca, con alzas de hasta 60%. Este crecimiento favorece a toda la cadena, en un contexto de recuperación económica con el PIB proyectando hasta 2,75% y un Imacec sobre 3%. Sin embargo, la mayoría de las empresas sigue vendiendo a crédito sin protección: solo un 0,6% cuenta con seguro de crédito, lo que las expone a fuertes riesgos de impago justo en la temporada de mayor dinamismo.
    El consumo en Fiestas Patrias se mantiene fuerte incluso en escenarios económicos complejos, pero con más transacciones también crece el riesgo de impago. Por eso, no basta con vender más: es clave hacerlo con respaldo. El seguro de crédito protege las cuentas por cobrar, asegura la caja y permite planificar el futuro con mayor certeza.

    María Inés Albornoz, gerente comercial y de marketing de Solunion Chile




