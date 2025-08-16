sábado 16 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 16-08-2025
    Auto termina incrustado en vivienda del sector nororiente de Linares
    Fue alrededor de las 4 de la madrugada, que un vehículo particular terminó incrustado en una vivienda, ubicada en Avenida Presidente Ibáñez con Calle Balmaceda, sector nororiente de Linares.
    Por causas que eran materia de investigación por parte de Carabineros, el conductor perdió el control del móvil, provocando severos daños en el inmueble. Se realizaban las diligencias del caso, mientras la familia afectada y el padre del joven chofer del auto particular, trataban de llegar a un acuerdo.
    Freddy Mora

