Opinión 12-03-2024

Automatización Estratégica: El Pilar de la Proactividad Empresarial

Santiago Cappucci, Líder de Automatización, Innovación y Observabilidad de Kyndryl Chile



Los tiempos en los que la Tecnología de la Información podía permitirse ser reactiva, abordando los problemas a medida que surgían, han quedado en el pasado. Ahora, es indispensable contar con una gestión anticipada y preventiva.

La llegada de la automatización ha cambiado este paradigma, permitiendo a las empresas ser proactivas a la hora de abordar problemas, anticiparse ante posibles obstáculos y optimizar el rendimiento. Según el reporte FutureScape de IDC, la verdadera oportunidad durante el 2024 se estará dando en el campo de la IA, el aprendizaje automático, automatización y robótica donde se vaticina un crecimiento del 69% en Latinoamérica. Las empresas que adopten automatización en sus estrategias de negocio, garantizarán que en sus operaciones se reduzcan los riesgos y se optimicen los flujos de trabajo, liberando el verdadero potencial de su fuerza laboral.

En este artículo, les comparto las razones para que las empresas prioricen la automatización en sus estrategias de negocio.

En primer lugar, es importante aclarar que cuando nos referimos a la automatización, no hablamos del equipo de TI, sino más bien del negocio, por la importancia y necesidad de acelerar la forma en que mejoramos y transformamos la manera en que brindamos servicios, ofreciendo experiencias innovadoras para clientes y empleados, sin interrumpir la continuidad del negocio. Por eso, es importante identificar de forma proactiva posibles problemas y oportunidades de mejora dentro de la infraestructura de TI con inteligencia artificial para operaciones de TI (AIOps). Las empresas que automaticen sus procesos pueden anticiparse y abordar problemas potenciales incluso antes de que ocurran. Esta postura proactiva no sólo ahorra tiempo y recursos, sino que también aumenta la calidad de los entregables, reduce la tasa de fallas, reduce el time to market y posiciona a los equipos de TI como verdaderos aliados del negocio demostrando robustez y seguridad en sus soluciones.

En segundo lugar, es clave utilizar AIOps para resolver automáticamente los problemas que ocurren en sus entornos sin intervención humana. Cuanto mayor sea el volumen de interacciones automatizadas con el entorno de TI, mejores serán las perspectivas de resultados. Ya sean casos de uso como cumplir una solicitud de servicio, responder a un incidente, o iniciar automáticamente protocolos de resiliencia cuando ocurren eventos naturales, la automatización puede ofrecer los mejores resultados.

Y por último, es imprescindible garantizar la seguridad en entornos de nube tradicionales e híbridos. Esto significa, encontrar el socio de automatización adecuado para que la modernización tecnológica sea exitosa. Si bien las herramientas digitales desempeñan un papel importante, el verdadero éxito radica en promover la aceptación de las nuevas tecnologías en toda la organización. Las empresas deben buscar socios que se destaquen en automatización y puedan identificar problemas de manera proactiva, solucionarlos automáticamente e implementar barreras de seguridad basadas en políticas para garantizar la integridad de su entorno de aplicaciones y TI críticas.



Automatización e Inteligencia Artificial para operaciones de TI

La automatización es clave para los líderes empresariales que buscan progresar en mercados dinámicos y competitivos. Ahora, para alcanzar estos objetivos, es necesario invertir. No sorprende, entonces, que las empresas estén destinando mayor presupuesto de TI en automatización y AIOps.

La integración de la IA en la seguridad y productividad operativa a gran escala está finalizando con el esquema de contar con procesos aislados en pos de fomentar operaciones ágiles. Este enfoque cargado de IA mejora la seguridad, la confiabilidad y la previsibilidad de las operaciones comerciales, lo que en última instancia impulsa el crecimiento, identifica áreas de inversión y mejora la prestación de servicios a los clientes.

En conclusión, la adopción de la automatización y AIOps es un imperativo para aquellas empresas que busquen ser realmente proactivas y quieran diferenciarse ya que los habilita a abordar anticipadamente los problemas que la tecnología podría generarle al negocio y contribuye a un crecimiento sostenible. Alejarse del enfoque reactivo y abrazar el poder de la automatización es indispensable para un futuro mejor y más seguro.