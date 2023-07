Autónoma de Chile accedan a experiencias formativas integrales, multidisciplinarias, con acompañamiento permanente y orientados a resultados.

Social 25-07-2023

A sólo días de que concluya el período de inscripción a la Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES) regular, la cual se rendirá el lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de noviembre, mientras que los resultados serán entregados el martes 2 enero, bien vale considerar algunas opciones para prepararte de la mejor forma para rendir el examen de ingreso a la educación superior.

En este sentido destaca el Preuniversitario de la Universidad Autónoma de Chile (https://admision.uautonoma.cl/) el cual consiste en una plataforma abierta a todo público, gratuita y 100% online.

El vicerrector Corporativo de Vinculación con el Medio de la Universidad Autónoma de Chile, Dr. Mauricio Vial, destaca que “las personas interesadas sólo deben inscribirse en nuestro sitio web https://admision.uautonoma.cl/ e inmediatamente acceden a todos los contenidos, ensayos, materiales y textos con los cuales cuenta la plataforma digital.

Respecto del funcionamiento del Preuniversitario la autoridad académica explica que “nuestro preuniversitario consiste en una plataforma 100% online, lo que nos permite abarcar no sólo a estudiantes en Santiago, Talca y Temuco, que es donde se encuentran nuestras sedes. Sino que también nos permite llegar a todo Chile facilitando que cualquier persona, en cualquier lugar del país, pueda prepararse de la mejor manera para rendir la PAES a través del preuniversitario gratuito que pone a disposición la Universidad Autónoma de Chile. En esta plataforma las personas encontrarán no sólo los contenidos para las pruebas de selección, sino también ensayos, material descargable, sesiones en vivo, charlas vocacionales, resultados inmediatos de las simulaciones de ensayo, preguntas personalizadas para una mayor exigencia en la preparación, biblioteca online 100% descargable y gratuita. En el fondo, ser una plataforma de preuniversitario con estándar de una universidad de excelencia como es el caso de la Universidad Autónoma de Chile”, manifestó el Dr. Mauricio Vial, vicerrector Corporativo de Vinculación con el Medio de esa casa de estudios superiores.

Una de las características que distinguen al Preuniversitario de la Universidad Autónoma de Chile es que están permanentemente innovando e incorporando mejoras, robusteciendo la calidad del contenido, fortaleciendo la plataforma para las clases en vivo haciéndola aún más amigable y simple. Esto favorece, explica el Vicerrector Vial, que quienes participan en el preuniversitario de la Universidad Autónoma de Chile accedan a experiencias formativas integrales, multidisciplinarias, con acompañamiento permanente y orientados a resultados.

La metodología de enseñanza consiste en clases 100% en vivo, en tiempo real. Las cuales son impartidas por docentes especialistas en cada una de las áreas del conocimiento que mide la PAES. Esto permite tener un grado de instrucción, formación y especialización que favorece el proceso de enseñanza – aprendizaje de quienes participan en el preuniversitario de la Universidad Autónoma de Chile lo que se refleja, posteriormente, en los resultados del examen de ingreso a la educación superior.

Al ser consultado sobre el por qué la Universidad Autónoma de Chile realiza esta iniciativa, el Dr. Mauricio Vial, explica que “como Universidad Autónoma de Chile tenemos un compromiso con la formación de profesionales y ciudadanos competentes en sus disciplinas, pero también comprometidos con el desarrollo de sus comunidades y éticos en su actuar. Nuestra plataforma responde a esos dos principios. En un contexto en que la virtualidad ha ganado espacios importantes en distintos ámbitos, entendemos que un preuniversitario en formato online favorece que más postulantes, que aspiran a llegar a la educación superior, tengan la oportunidad de prepararse con contenidos de calidad. Pero, además, apostamos por que nuestros estudiantes cumplan con sus responsabilidades académicas. Tienen acceso a valiosos dispositivos académico durante toda su carrera, que incluyen el refuerzo de habilidades como el uso eficiente del tiempo y métodos de estudio, entre varios otros. Ese mismo modelo lo ponemos a disposición de los postulantes: apoyo permanente para rendir una buena PAES, aumentar su puntaje e ingresar a la carrera que quieren”, concluyó el Vicerrector Corporativo de Vinculación con el Medio de la Universidad Autónoma de Chile.

Vial destacó además que el 2 de septiembre se realizará un ensayo presencial, de rendición de la PAES, en las sedes de Santiago, Talca y Temuco de la Universidad Autónoma de Chile.