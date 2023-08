Nacional 06-08-2023

Autora del libro "Caso Relojes" prepara nueva biografía sobre Don Francisco con fuertes acusaciones

La periodista Laura Landaeta, autora del libro "Caso Relojes", lanzó fuertes acusaciones y anunció que lanzará nuevamente el libro "Don Francisco, Biografía No Autorizada de Un Gigante".

Según detalló en el programa "Not News", de Vía X, cuando lanzó el libro por primera vez en 2016 salió sólo en Argentina. "Acá en Chile no estaba en ninguna parte, en las librerías estaba escondido", señaló.

Ahora, pretende relanzarlo con nuevos detalles.

"Él dice que su padre estuvo preso en un campo de concentración nazi y eso es mentira, dice que el hijo que era igual a él no es su hijo, y yo tuve acceso al expediente, y resulta que a él nunca le tomaron la muestra presencial de ADN, él llegó con una muestra", acusó la reportera.

Asimismo, agregó que "un animador de radio lo vinculó al caso Spiniak y después se silencia, así como cambiaba sexo por refrigeradores o por televisores en “Sábado Gigante”.

La periodista dijo haber sufrido amenazas cuando publicó el libro por primera vez y aseguró que la llamaban de teléfonos desconocidos y hasta le enviaron una foto de su hija saliendo del colegio. "Me tuve que ir a vivir a México", sostuvo.