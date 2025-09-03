miércoles 03 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Crónica 03-09-2025
    Autoridades confirman 85% de avance en la construcción del nuevo Hospital de Parral
    Publicidad 12
    El recinto público contará con altos estándares de ingeniería, sostenibilidad, autonomía y se transformará en un hito histórico y sanitario para el Maule Sur, permitiendo atender a más de 58 mil habitantes.
    Tras un recorrido por las obras del nuevo Hospital de Parral, autoridades regionales encabezadas por la delegada presidencial provincial de Linares, Aly Valderrama Villarroel, confirmaron que hay un 85% de avance en la construcción del nuevo complejo sanitario que modernizará la atención pública en el Maule Sur, descongestionando el Hospital de Linares y el Regional. Por otra parte, las dependencias de Hospital antiguo de Parral, que cuenta con más de 100 años de funcionamiento, serán habilitadas para la Atención Primaria de Salud, haciendo más eficiente y mejorando significativamente la atención a las y los Parralinos.
    El recinto, diseñado con altos estándares de calidad, sustentabilidad y seguridad, permitirá beneficiar a más de 58 mil habitantes y fortalecerá la red asistencial en la región del Maule. Entre los avances más destacables se cuenta la construcción de un Helipuerto de evacuación aérea, pabellones quirúrgicos de última tecnología y la implementación de paneles solares, que permitirán reducir el consumo energético convencional.
    Con respecto a la visita, la delegada presidencial Aly Valderrama expresó: “es emocionante llegar acá y ver como en menos de 6 meses han tenido un avance tan importante, pues yo vine la última vez en marzo y es impresionante ver por dentro como hay obras finalizadas, como uno ya puede visibilizar los espacios ya sea de atención ambulatoria como en pabellones”.
    Por su parte la seremi de Salud, Carla Manosalva dijo que el nuevo hospital “cuenta con 121 camas proyectadas para atender las necesidades de esta provincia y que obviamente repercutirá de manera positiva en descongestionar nuestro Hospital Regional de Talca, así que estamos muy contentos con los avances”.
    Mientras que la directora (s) del Hospital de Parral, María Vásquez, entregó detalles comparativos entre el actual recinto asistencial con el nuevo proyecto precisando que “nuestra casa actual tiene 7.000 m2 y esta casa va a tener casi 42.000 m2, vamos a normalizar nuestro establecimiento de salud, vamos a entregar una infraestructura de última generación a todos los que son nuestros usuarios”.
    Freddy Mora | Imprimir | 126

    Otras noticias

    CNTC expone en Comisión de Seguridad del Senado la crítica situación que enfrentan los camioneros en las rutas del país
    CNTC expone en Comisión de Seguridad del Senado la crítica situación…
    Reforma de Pensiones: Empleadores realizan sus primeros aportes del 1% a la Cotización Adicional
    Reforma de Pensiones: Empleadores realizan sus primeros aportes del 1%…
    U. Autónoma realizará ensayo presencial y gratuito para la PAES
    U. Autónoma realizará ensayo presencial y gratuito para la PAES
    Expo Market Maule Linares reunió tradición, emprendimiento e identidad local
    Expo Market Maule Linares reunió tradición, emprendimiento e identidad…
    SENAPRED Maule afina detalles de simulacro de erupción volcánica en Radal Siete Tazas
    SENAPRED Maule afina detalles de simulacro de erupción volcánica en Radal…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para