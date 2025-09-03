Crónica 03-09-2025

Autoridades confirman 85% de avance en la construcción del nuevo Hospital de Parral

El recinto público contará con altos estándares de ingeniería, sostenibilidad, autonomía y se transformará en un hito histórico y sanitario para el Maule Sur, permitiendo atender a más de 58 mil habitantes.

Tras un recorrido por las obras del nuevo Hospital de Parral, autoridades regionales encabezadas por la delegada presidencial provincial de Linares, Aly Valderrama Villarroel, confirmaron que hay un 85% de avance en la construcción del nuevo complejo sanitario que modernizará la atención pública en el Maule Sur, descongestionando el Hospital de Linares y el Regional. Por otra parte, las dependencias de Hospital antiguo de Parral, que cuenta con más de 100 años de funcionamiento, serán habilitadas para la Atención Primaria de Salud, haciendo más eficiente y mejorando significativamente la atención a las y los Parralinos.

El recinto, diseñado con altos estándares de calidad, sustentabilidad y seguridad, permitirá beneficiar a más de 58 mil habitantes y fortalecerá la red asistencial en la región del Maule. Entre los avances más destacables se cuenta la construcción de un Helipuerto de evacuación aérea, pabellones quirúrgicos de última tecnología y la implementación de paneles solares, que permitirán reducir el consumo energético convencional.

Con respecto a la visita, la delegada presidencial Aly Valderrama expresó: “es emocionante llegar acá y ver como en menos de 6 meses han tenido un avance tan importante, pues yo vine la última vez en marzo y es impresionante ver por dentro como hay obras finalizadas, como uno ya puede visibilizar los espacios ya sea de atención ambulatoria como en pabellones”.

Por su parte la seremi de Salud, Carla Manosalva dijo que el nuevo hospital “cuenta con 121 camas proyectadas para atender las necesidades de esta provincia y que obviamente repercutirá de manera positiva en descongestionar nuestro Hospital Regional de Talca, así que estamos muy contentos con los avances”.

Mientras que la directora (s) del Hospital de Parral, María Vásquez, entregó detalles comparativos entre el actual recinto asistencial con el nuevo proyecto precisando que “nuestra casa actual tiene 7.000 m2 y esta casa va a tener casi 42.000 m2, vamos a normalizar nuestro establecimiento de salud, vamos a entregar una infraestructura de última generación a todos los que son nuestros usuarios”.

