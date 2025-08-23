Social 23-08-2025

Autoridades destacan la firma de convenios de fondos SENAMA a 103 organizaciones de la Provincia de Linares

- El Fondo Nacional del Adulto Mayor es una iniciativa cuyo objetivo principal es apoyar proyectos e iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas mayores de nuestro país.

En dependencias del Salón Balmaceda de la Delegación Presidencial Provincial de Linares, se reunieron 103 representantes de organizaciones de adultos mayores para firmar su convenio con el Fondo Nacional del Adulto Mayor del Servicio Nacional de Adulto Mayor (SENAMA). Un hito relevante para cada una de ellas, ya que recibirán la asignación de los recursos para sus proyectos y objetivos como organización.

La actividad fue liderada por la delegada presidencial Aly Valderrama Villarroel y el coordinador regional de SENAMA, Ignacio Salas Sandoval, que tuvieron la oportunidad de felicitar a las organizaciones de adultos mayores que lograron avanzar a este proceso y así adjudicarse los recursos.

“Es un fondo que les permite a ellos mantenerse activos y es lo que nosotros hemos puesto como propósito. Nuestro presidente Gabriel Boric nos ha dicho, valoricemos a nuestros adultos mayores, cuidémoslos, integrémoslos a la sociedad y es mediante a este tipo de recursos que ellos se pueden mantener activos e insertos”, destacó la delegada presidencial Aly Valderrama Villarroel.

Mientras que el coordinador regional de SENAMA, Ignacio Salas Sandoval, detalló que “para este año hubo una asignación adicional a todos los proyectos a que postulen a la tipología de inclusión digital porque sabemos que como Senama y Estado, hay una brecha digital importante en las personas mayores”, añadiendo que en la Provincia de Linares serán beneficiadas más de 2.800 personas.

En representación de las y los beneficiarios, Gema Basualto Contreras, presidenta del Club Adulto Mayor Los Pioneros de la Nueva Jerusalén de Linares expresó su gratitud al recibir este convenio diciendo que “el proyecto de nosotros fue el digital y felices además por haber obtenido el primer lugar, el porcentaje más alto por el proyecto y todos los viejitos estamos contentos”.

