Crónica 10-06-2023

Autoridades entregan recomendaciones para disminuir índice de mala calidad del aire en Linares

Cerca de 80% de la contaminación atmosférica en la comuna de Linares es ocasionada exclusivamente por el uso indiscriminado de calefacción residencial a leña.



Para reducir la mala calidad del aire, el Ministerio del Medio Ambiente ha entregado un total de 1.535 subsidios medioambientales Programa Recambio de Calefactores, desde que comenzó su aplicación.

La seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, Daniela de La Jara, junto a su par de Salud, Gloria Icaza y funcionarios de la delegación Presidencial Provincial (DPP), visitaron a beneficiarios del subsidio medioambiental Programa Recambio de Calefactores en la ciudad de Linares, con el fin de constatar la correcta instalación de los nuevos artefactos en las viviendas para disminuir la contaminación atmosférica en la comuna.

En la oportunidad, las autoridades de gobierno entregaron recomendaciones generales para evitar un incremento de la contaminación y así resguardar la salud de la población, en el marco de la aplicación de la Alerta Sanitaria en esta zona saturada, la que se extiende hasta el 30 de septiembre.

La representante del Ministerio del Medio Ambiente en la región sostuvo que “nos encontramos visitando la vivienda de doña Marisol Pincheira y donde hemos podido apreciar cómo está funcionando el aire acondicionado. En este caso, ella postuló al programa de recambio de calefactores que terminamos de ejecutar en abril, al inicio de la temporada otoño e invierno, y estamos viendo los beneficios que ha traído para la casa y para esta mamá tutora de cuatro niños, por lo que, además, de los beneficios para la mejora de la calidad del aire hay un impacto relevante respecto a la calidad de vida”.

Añadiendo la autoridad medioambiental que “no hay que perder de foco que el objetivo del programa de Recambio de Calefactores no es otro que descontaminar el aire. Sabemos que Linares es una de las comunas más contaminadas de la región y que la contaminación es producto del uso de la leña en un 80%, por lo tanto, la implementación del programa es muy beneficiosa y para eso estamos verificando el resultado de la instalación del año 2023”, afirmó la seremi Daniela de La Jara.

Alerta Sanitaria Ambiental

En tanto, la representante de la cartera de Salud señaló que “nosotros tenemos una resolución de Alertas y realizamos fiscalización, porque la mala calidad del aire impacta en la salud de las personas y como decimos también, la preocupación de niños, niñas y adolescentes, menores de edad, personas mayores, enfermos crónicos, son a veces los más afectados. Así que este programa de recambio de calefactores para nosotros es muy bien acogido desde salud, ya que mejora la calidad de vida de las personas, tanto en la contaminación interna del hogar, que a veces también se produce dependiendo del tipo de calefactor, como lo que impacta en la ciudad. Así que vemos con muy buenos ojos este programa”, aseguró Icaza.

Recambio de Calefactores

Por su parte, Marisol Pincheira Orrego, beneficiaria del subsidio medioambiental en Linares, manifestó que “estoy feliz porque siempre me llamó la atención el aire acondicionado, porque calienta harto, antes tenía una estufa a leña y al no limpiarla sale mal olor, se oxida el zinc y la leña me salía súper cara, ir a buscarla al campo, pagar un flete; y me asustaba que podía reventarse, y cuantas casas se han quemado. Por eso, estoy feliz con esto tan moderno y lo recomiendo”, indicó la beneficiaria del aire Acondicionado Split Inverter de 18.000 BTU obtenido este año.

Para finalizar, desde la delegación Presidencial Provincial de Linares, Sebastián Ramírez expresó que “estamos muy contentos de visitar este hogar, uno de los 271 beneficiarios de la comuna de Linares que postularon a este recambio de calefactores que dignifica la calidad de vida de quienes postulan, así también mejora la calidad del aire y descontamina también el medio ambiente que es uno de los ejes principales de Gobierno del presidente Gabriel Boric”, concluyó.