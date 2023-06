Crónica 10-06-2023

Autoridades fiscalizaron plantas de extracción de áridos en la provincia de Linares

- La jornada fue coordinada por la Delegación Presidencial Provincial de Linares y permitió verificar en terreno el cumplimiento normativo y el correcto uso de estos bienes públicos. En la oportunidad participaron profesionales la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, la Dirección de Obras Hidráulicas, Dirección General de Aguas y Dirección del Trabajo.



Diversos puntos de extracción de áridos en la provincia de Linares fueron fiscalizados por autoridades de Gobierno y equipos técnicos de reparticiones estatales. La instancia fue coordinada por la Delegación Presidencial Provincial de Linares y contó con la participación de profesionales la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, de la Dirección de Obras Hidráulicas, Dirección General de Aguas y Dirección del Trabajo.



Respecto a la jornada, el Seremi de Bienes Nacionales, César Concha, indicó que el objetivo de la fiscalización fue verificar el cumplimiento normativo de la extracción de áridos y el correcto uso del bien nacional de uso público. “Desarrollamos un importante trabajo intersectorial en terreno junto a diversos servicios del Estado y tras este monitoreo, se logró identificar plantas que no cumplían con los permisos sectoriales, los cuales proporciona el municipio local. Llamamos a la comunidad a que denuncie las extracciones ilegales, porque vamos a seguir trabajando en terreno, ya que es un mandato de nuestro presidente Gabriel Boric”, comentó la autoridad.



Los organismos que fueron parte de la instancia pudieron verificar in situ el funcionamiento de las empresas, solicitando informes técnicos y permisos municipales. El analista de fiscalización de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas, Marcelo Tobar, indicó que "se levantó una fiscalización de oficio por una obra no autorizada en cauce y hay dos plantas que están con procesos pendientes en la unidad de fiscalización de la DGA, así que estamos conformes con la instancia gestada”, comentó.



Por su parte, el Jefe de Gabinete de la DPP Linares, Sebastián Ramirez, destacó la posibilidad de desarrollar esta jornada en las comunas de Linares y Longaví, lo cual permitió inspeccionar en terreno el funcionamiento de las plantas de extracción de áridos, solicitando documentos e inspeccionando con dron los espacios de trabajo. Asimismo, destacó el rol de los vecinos y vecinas, quienes instaron a gestar esta jornada. “Es importante señalar que son las comunidades organizadas quienes nos han solicitado esta fiscalización, dada la problemática que les significa, por su impacto social y medioambiental”, indicó.



Las comunidades de los sectores aledaños a las plantas de extracción de áridos valoraron lo realizado, ya que durante mucho tiempo han debido convivir con esta labor la cual muchas veces roza la ilegalidad. Así lo indicó el presidente de la Junta de Vecinos Los Maitines, Lorenzo Antich. "Me parece excelente, porque se nota que hay un Gobierno que está en terreno, que es lo importante, que vengan a controlar y ver los líos que tenemos en los sectores rurales con esta situación”, comentó.