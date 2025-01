Deportes 22-01-2025

Autoridades hacen llamado a Fevochi para que los albirrojos del Vóleibol disputen una de las finales en Linares

-En las próximas horas deberá conocerse la respuesta, aunque los linarenses mantienen su postura de no presentarse a jugar si no son escuchados

A través de las redes sociales , autoridades han respaldado la iniciativa de que el club Linares que participa en la Liga A 1 , juegue por lo menos una de las finales en la comuna, aunque la Federación ya tiene programados los dos finales en la región Metropolitana .

Es así como el Delegado Regional Presidencial , Humberto Aqueveque y el Core Ismael Fuentes , han hecho un llamado para que se dispute uno de los encuentros en Linares . Ahora se han sumado también el Gobernador Regional, Pedro Pablo Álvarez Salamanca y el Core Alamiro Garrido quien agregó: “ creo que lo más justo es que por lo menos una de las finales se juegue en Linares , y resulta que unilateralmente la Federación de Vóleibol , no le preguntó a nadie , programando los dos partidos en Santiago. Ya está bueno con la centralización, se han jugado todas las etapas ida y vuelta . Salir campeón en la comuna con el público sería sin duda algo maravilloso para las nuevas generaciones y una gran motivación”. En este sentido también han tomado esta posta el Diputado Gustavo Benavente , y la Senadora Paulina Vodanovic , quienes se entrevistaron con el Ministro del Deporte Jaime Pizarro , a quien le solicitaron que nos pueda dar una manito con la Federación de Vóleibol . Al respecto, el titular de la cartera del deporte, dijo que “ vamos a ver cómo está programada esta final , conversaremos con la Federación , para ver esta opción de que se pueda jugar en Linares”.

Al cierre de esta edición , aunque todas las autoridades están apoyando la iniciativa de que nuestro equipo pueda jugar en casa una de las finales , definitivamente la Fevochi no quiere dar su brazo a torcer .

Aquí también la asociación de vóleibol , que preside Patricio Valdivieso , ha reiterado su postura: “ Si no se juega una final en la comuna , el elenco albirrojo no se presentará en la región Metropolitana para disputar las finales” .





Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo