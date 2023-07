Crónica 21-07-2023

Autoridades provinciales coordinan acciones para enfrentar nuevo sistema frontal









- En el marco de una nueva sesión del Cogrid, la Delegada Presidencial Provincial de Linares, Priscila González, anunció que para este frente de mal tiempo se mantendrá el despliegue de los equipos de emergencia y se contempla la restricción al acceso a la precordillera de Linares.





Ayer, se llevó a cabo una nueva sesión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), instancia presidida por la Delegada Presidencial Provincial de Linares, Priscila González, que contó con la participación de representantes del Ejército, Senapred, Carabineros, Bomberos y diversos servicios públicos.



En la oportunidad se hizo un balance respecto a la emergencia, abordando los detalles de las labores desplegadas y las ayudas entregadas. Asimismo, con el fin de fortalecer las coordinaciones, se presentó el pronóstico del nuevo sistema frontal, el cual es de alta complejidad, tal como lo indicó la máxima autoridad provincial. “Estamos con una Alerta Roja porque el sistema frontal afectará a varias regiones y debemos tener todos los recursos desplegados. Hacemos un llamado a la prevención a evacuar si la autoridad así lo indica, no hacer caso omiso de estas señales de alerta. Recordar que cuando se de una alerta SAE es momento de evacuar el lugar donde se encuentren, buscando un lugar seguro. El llamado es a poner en resguardo sus vidas y es importante estar preparados ante esta emergencia”, comentó la Delegada.



Asimismo, la representante del presidente Gabriel Boric, indicó que dentro de las líneas de acción se generarán un acceso restringido a los cajones precordilleranos “con el objetivo de que puedan transitar solo residentes, esto también para que todas la vías estén expeditas para los vehículos de emergencia. Esto va a empezar a corres desde el día de hoy en la tarde, por lo tanto el llamado a la población es a quedarse en lugares, seguros, alejarse de las riberas de los ríos”, señaló la autoridad.



Por su parte, el profesional de apoyo del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alejandro Boettiger, hizo hincapié en que la región del Maule se mantiene en Estado de Catástrofe y dada la actualización de Alerta Roja, se mantiene el monitoreo constante, al igual que en las últimas semanas. “Las lluvias debiesen comenzar hoy día y se esperan para el día de mañana 30 milímetros y entre 40 y 50 para el día sábado. Nieve en cordillera, prácticamente un metro, son las condiciones que nos permiten prever que podemos tener una situación similar a la que se presentó”, afirmó.



Además, el profesional de Senapred indicó que debido al último sistema frontal, el cambio de cauces de los ríos y el aumento de sedimento provoca una situación compleja. “El llamado a la comunidad es al autocuidado, a no menospreciar los efectos que esta situación puede causa. Hay que tener siempre un plan de auto evacuación en caso que no recibamos una alerta, saber que las condiciones son de riesgo, saber hacia dónde dirigirse, organizarse con los vecinos, saber cuáles van a ser los puntos de encuentro y los lugares donde las personas puedan refugiarse en zonas seguras y la principal recomendación es no esperar a última hora para realizar la evacuación”, detalló.



Igualmente, las labores desplegadas por la Dirección Provincial de Vialidad han sido esenciales para permitir la conectividad con las localidades que se encontraban aisladas, equipos que se mantienen trabajando en sectores como El Melado, Chupallar y Pejerrey. “Con estas precipitaciones que vienen tenemos que tener precaución en el trabajo, detenerse en el momento que haya que detenerse y estar atentos a cualquier afectación que pueda ocurrir en nuestros caminos”, señaló Marco Campos, jefe provincial de Vialidad.



Finalmente, los equipos de Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, al igual que durante toda la emergencia, mantendrán dispuestos sus servicios y funcionarios desplegados para enfrentar cualquier complicación que pueda traer consigo este sistema frontal.