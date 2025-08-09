sábado 09 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Social 09-08-2025
    Autoridades realizan el lanzamiento provincial del Campeonato de Cueca Adulto Mayor 2025
    El certamen se realizará en el Teatro Municipal de San Javier el próximo jueves 14 de agosto, lugar escogido para determinar quién será la pareja representante en la instancia regional que se disputará en la comuna de Teno a fin de mes.

    Con un pie de cueca incluido en el salón Mesa Seco de la Delegación Presidencial, la delegada presidencial provincial de Linares, Aly Valderrama Villarroel junto con el alcalde de San Javier, Jorge Silva Sepúlveda y el Coordinador Regional de SENAMA, Ignacio Salas Sandoval realizaron el lanzamiento provincial del Campeonato de Cueca Adulto Mayor 2025. Dicha competencia buscará determinar la pareja representante de la Provincia de Linares para participar en la instancia regional.
    Con respecto al lanzamiento, la delegada Aly Valderrama destacó la actividad mencionando que “para nosotros es fundamental y el presidente Gabriel Boric ha puesto todos los esfuerzos para que nuestros adultos mayores estén insertos en la sociedad, activos con su cuerpo y mente, participando de las distintas instancias en la sociedad"
    El próximo jueves 14 de agosto en el Teatro Municipal de San Javier, será el lugar escogido para disfrutar de este encuentro, que estará decorado con tradiciones y emprendedores locales para armonizar el ambiente.
