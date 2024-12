Crónica 13-12-2024

Autoridades realizaron positivo balance de la reconstrucción de obras del MOP en el Maule

En la instancia y tras la visita del Director General de Obras Públicas, Boris Olguín, a la región del Maule, se cifró en un 81% el avance del plan de reconstrucción, que en su parte medular está determinado por la reparación de caminos, estaciones fluviométricas, enrocados, encauzamientos y Sistemas Sanitario Rurales (SSR).



En esta línea, el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque Díaz, destacó el trabajo del MOP señalando que "hoy hablar del 81% de avance de todos los procesos de reconstrucción asociados al Ministerio de Obras Públicas, con una ejecución cercana a los 120 mil millones de pesos, demuestra que el Estado estuvo presente y que el compromiso del Presidente Gabriel Boric, de no dejar sola a la ciudadanía se cumplió. Hoy se pueden ver varias imágenes de obras relevantes que no solo recuperaron la conectividad de lo que existía sino que además mejoraron las condiciones de conexión de infraestructura y habitabilidad. Estamos muy contentos con este avance pero no vamos a dejar de trabajar hasta que el 100% del plan de reconstrucción esté cumplido. Tenemos un compromiso con la gente y lo vamos a cumplir".



El director general de Obras Públicas, Boris Olguín, destacó la reposición de las rutas J-55 Romeral Los Queñes, CH-115 Paso Internacional Pehuenche, J-60 Curicó-Iloca, L-45 Linares-Pejerrey, L-429 Embalse Ancoa-Chupallar, L-751 Parral-Bullileo. Las defensas fluviales y encauzamientos en los ríos Teno, Mataquito, Lontué, Río Claro, Maule, Putagán, Achibueno, Ancoa, Longaví y Perquilauquén. 14 nuevos sistemas sanitarios rurales y espigones a cargo de Obras Portuarias.



Para finalizar, el seremi de Obras Públicas, Jorge Abarza, valoró el trabajo y compromiso de los funcionarios del MOP que redoblaron sus esfuerzos en esta y en todas las emergencias que son cada vez más recurrentes. “Como Ministerio junto con ejecutar obras de reconstrucción, estamos realizando estudios necesarios para adaptarnos a las nuevas condiciones que nos impone el cambio climático que estamos viviendo”, expresó.



Adicionalmente, las autoridades se trasladaron a la comuna de San Clemente donde en una simbólica ceremonia dieron por inaugurados tres importantes obras como son la reposición del camino a Armerillo, la Ruta CH-115 y la reparación y reposición de los accesos del puente Colorado.