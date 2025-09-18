Policial 18-09-2025

Autoridades reforzaron la campaña Por un 18 seguro en el Maule

La invitación es a la conducción responsable en las Fiestas Patrias que están por comenzar. Bajo esta premisa, se estableció un nuevo punto de control en la Región del Maule, en la Tenencia de Carreteras de la comuna de San Rafael, al norte de Talca, para fortalecer el compromiso de los automovilistas que transitarán por la zona maulina durante este periodo, dado que la circulación ha experimentado un aumento significativo desde el 12 de septiembre.

En cifras proporcionadas por la policía uniformada a la Comisión Nacional de Seguridad en el Tránsito (Conaset), en la región se registraron 184 siniestros viales que dejaron tres víctimas fatales y otras 153 personas con lesiones de diversa consideración a igual periodo del año pasado.

En ese sentido, la jefa de la zona Maule de Carabineros, general Maureen Espinoza; el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Guillermo Ceroni; la seremi de Gobierno, Lucía Bozo; el seremi de Obras Públicas, Jorge Abarza; la seremi de Seguridad Pública, María José Gómez; la directora regional del Senda, Ana María Rodríguez; en compañía de equipos técnicos de Conaset, de la División Nacional de Fiscalización del MTT Maule, de la seremi de Salud y representantes de otros organismos, efectuaron una nueva intervención del plan Por un 18 Seguro para mitigar tristes consecuencias por descuidos en la vía o por el abuso del alcohol o las drogas al momento de tomar un volante.

La general Maureen Espinoza estableció que a la conciencia de todos quienes participamos de las vías, no sólo conductores, sino que también peatones y ciclistas, tenemos que conducir en forma responsable, hacer uso de las vías como en las condiciones normales para evitar accidentes de tránsito, porque es una semana donde vamos a tener más días de celebración, donde vamos a tener mayor cantidad de fiestas y mayor cantidad de consumo de alcohol. Por lo tanto, el llamado siempre es a no mezclar las llaves con la copa.

Por su parte, el seremiTT, Guillermo Ceroni, añadió que la mayoría de los accidentes son por distracciones de parte del conductor y evidentemente que el uso inadecuado del celular, lo que ha causado la mayor cantidad de siniestros viales junto con el manejo indebido bajo la influencia del alcohol, así que queremos evitar situaciones en donde existan personas lesionadas o muertas.

Todo lo mencionado por las autoridades apunta a que las Fiestas Patrias constituyan un momento de encuentro y celebración responsable, reduciendo las probabilidades de siniestros viales que terminen empañando el compartir comunitario a raíz de resultados que podrían concluir con el compromiso de salud o, incluso, la muerte de un ser querido, razones que han motivado este despliegue conjunto en las distintas vías urbanas y rurales del Maule, el que se mantendrá con el fin de vivir un 18 seguro.

