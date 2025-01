Social 09-01-2025

Autoridades regionales reconocieron a jóvenes con Trayectorias Educativas Destacadas

Con un fuerte énfasis en relevar el trayecto educativo y el esfuerzo de los estudiantes y sus familias, las máximas autoridades de la Región del Maule departieron con ocho egresados de enseñanza media y que obtuvieron descollantes resultados en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

La actividad – que reconoció a cinco mujeres y tres varones - estuvo encabezada por el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque; el gobernador regional, Pedro Pablo Álvarez Salamanca, y las seremis de Educación, y Gobierno, Verónica Ramírez y Nataly Rojas, respectivamente, además de representantes de casas de estudios superiores maulinas.

Desde los jardines de la secretaría ministerial de Educación en Talca, el Delegado afirmó que el encuentro, que replicaba el realizado por el presidente Boric, apuntaba a relevar el trabajo desarrollado durante su escolaridad por los y las jóvenes provenientes de establecimientos rurales, o pertenecientes a etnias originarias.

“Hay un esfuerzo importante por parte del Gobierno de reconocer esta trayectoria educativa, el esfuerzo no sólo de los estudiantes, sino también de sus familias, de alcanzar un camino hacia la universidad donde han sido constantes, donde el esfuerzo es permanente, a pesar de estas dificultades que evidencia el sistema de reconocimiento de trayectoria educativa, que releva esos esfuerzos con condiciones incluso más adversas que las de otros estudiantes que habitualmente llegaban a la educación superior. Ahí también el esfuerzo que ha realizado el programa PACE es muy importante, también ese acompañamiento luego de las trayectorias en la educación superior nos permite también señalar que un gran porcentaje de estudiantes han terminado sus carreras universitarias de manera correcta y en los tiempos adecuados", afirmó el Delegado.

Por su parte, el Gobernador junto con entregar sus parabienes a los apoderados y estudiantes, instó a los últimos a quedarse en la región para continuar sus estudios o a regresar al Maule, ya como profesionales, para aportar al desarrollo local. “Quiero felicitar a todos nuestros jóvenes que hoy tienen un tremendo puntaje… no solamente hay talentos en Santiago, en regiones también tenemos. Desde el Gobierno Regional vamos a estar apoyando con todas las iniciativas que ellos requieran, ya que se quieren especializar en carreras que son muy difíciles, y el día de mañana ojalá que puedan aportar a la región; de eso se trata. Creo que nuestros talentos no se tienen que ir a otros lados, sino que formarse ojalá acá, pero si lo hacen en Santiago o en otra región, volver a su tierra donde tienen que ejercer todos los talentos adquiridos”, afirmó Álvarez-Salamanca.