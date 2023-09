Crónica 02-09-2023

Autoridades se coordinan ante llegada de nuevo evento meteorológico a la Región del Maule



Según se informó luego del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), se prevé que las lluvias sean leves, sin embargo, el llamado a la comunidad es a mantener el autocuidado.



El Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque Díaz, lideró junto a la Gobernadora Regional, Cristina Bravo; el jefe de Defensa Nacional, general Patricio Carrillo; el director de Senapred, Carlos Bernales, y autoridades regionales, una nueva sesión del Cogrid, para coordinar las acciones necesarias ante la llegada de un nuevo sistema frontal, que comenzaría este sábado y se prolongaría hasta el miércoles de la próxima semana.



Las autoridades sostuvieron que este frente no debería traer inundaciones como las vividas en el temporal pasado, aunque el llamado al autocuidado continúa siendo lo más importante para evitar accidentes.



“Todo indica que va a ser un frente muy leve y que deberíamos enfrentarlo con normalidad y sin graves afectaciones, sin embargo son cuatro días de lluvias y dado el porcentaje de absorción que tienen los suelos, podría en algún minuto generarse alguna complejidad. Los sectores más afectados podrían ser los mismos que hoy vemos con cierta preocupación, pero quiero insistir en que todo indica que este frente no va a generar inundaciones como las del temporal anterior. No obstante, el proceso de monitoreo será constante en estos días y si la condición meteorológica cambia, las alertas del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) serán emitidas. Tenemos coordinaciones permanentes con Bomberos, Carabineros, el Ejército y la PDI y con todas las instituciones que son parte de este proceso. Mañana nos volvemos a reunir a las 08:30 horas”, expresó el delegado Aqueveque.



Por su parte, la Gobernadora Regional, Cristina Bravo, explicó que “dentro de las cosas que se pudo evaluar es cómo hemos ido avanzando en términos de retomar la conectividad en los distintos puntos que tenemos sin conectividad en la región, todavía tenemos personas en la Provincia de Linares que no tienen luz, más de 200 personas, con respecto al sistema de agua potable, eso está normalizado. Y otro de los temas que tratamos, son las próximas lluvias que vamos a tener a partir del sábado en la madrugada y que se van a extender hasta el martes, deberían ser lluvias normales, pero hay que hacer un llamado a la ciudadanía de que va a haber lluvia, no va a ser en los mismos términos y cantidad de lo que tuvimos en los últimos temporales, pero si la gente tiene que saber que lloverá desde el sábado hasta el martes”.



SÁBADO MÁXIMA INTENSIDAD



Según informó el director regional de Senapred, Carlos Bernales, “el sistema que se avecina trae precipitaciones normales para la fecha, que van a fluctuar entre los 5 y 10 milímetros y entre los 20 y 25 centímetros de nieve en la alta cordillera, con una isoterma que va a fluctuar entre los mil 200 y mil 900 metros sobre el nivel del mar, lo que es muy bueno. De todas maneras hay que hacer un llamado al autocuidado y a la autoprotección. Los suelos de la región del Maule están vulnerables, están saturados. Ante cualquier lluvia, podríamos tener un desprendimiento en masa o alguna afectación en la pre cordillera, la cordillera y también en la cordillera de la costa. El autocuidado es fundamental. Las lluvias comienzan la madrugada de este sábado con máxima intensidad entre las 8:00 y las 15:00 horas. Baja la intensidad el domingo, el lunes con chubascos y volvemos con lluvias el martes y, posiblemente, el miércoles de la próxima semana”.