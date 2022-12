Crónica 18-12-2022

Autoridades verifican operatividad de Paso Vergara

Con el fin de verificar la operatividad del paso fronterizo Vergara y por el eventual aumento de turistas en esta época estival, la seremi de Agricultura, Ana Muñoz, junto al director regional del SAG, Fernando Pinochet, el encargado de frontera del SAG, Fernando Díaz, y el equipo de inspectores del Servicio, visitaron ese puesto de frontera, ubicado en la cordillera de la provincia de Curicó.

Cabe señalar que esta visita viene a completar el recorrido iniciado en noviembre, donde las autoridades también visitaron el paso Pehuenche, ubicado en la provincia de Talca.

El pasado 01 de diciembre, el paso fronterizo de la comuna de Romeral entró en operaciones para la presente temporada, con los respectivos equipos de los servicios contralores a cargo de la inspección de medios de transporte y pasajeros.

El SAG, junto a Aduanas y PDI, forma parte del contingente presente en cordillera, y tiene a cargo la revisión de todos los vehículos y pasajeros que ingresen por ese puesto fronterizo.

Relevar la importancia de la protección de la sanidad de nuestro país, fue uno de los objetivos de esta visita; por ello, la Seremi de Agricultura indicó que “para nosotros es fundamental que los turistas puedan declarar sus productos con el fin de proteger nuestro patrimonio fito y zoosanitario. Por ello, en coordinación, PDI, Carabineros, Aduanas y el SAG comienzan sus labores en época de verano donde transita una mayor cantidad de turistas a nuestro país”.

Todas las personas que ingresen por cualquier control fronterizo aéreo o terrestre de la región deberán completar una Declaración Jurada conjunta Aduana - SAG, indicando si traen consigo mercancías o productos de origen animal o vegetal, los que deberán ser inspeccionados por personal del SAG quienes definen si son de riesgo para el patrimonio fito y zoosanitario del país.

Buen servicio

Los inspectores del SAG en controles fronterizos tienen la importante misión de prevenir el ingreso de enfermedades y plagas exóticas, plagas cuarentenarias y especies invasoras de importancia económica. No declarar productos ni entregarlos para la evaluación del inspector SAG, podría significar un potencial daño a la producción del país, provocando la necesidad de un plan de erradicación o control de plagas o enfermedades y con esto una gran pérdida económica, sumando a ello la disminución de la confianza de los mercados a los que Chile exporta.

Por su parte, el director del SAG, destacó la labor de los equipos SAG en frontera y señaló que la visita también tuvo por objetivo “chequear las condiciones en las cuales se encuentran nuestros funcionarios; de modo de brindar un muy buen servicio tanto a los turistas que entran al país como los que salen”.

Declara

Entre el listado de productos prohibidos se encuentran frutas, semillas, quesos frescos, carnes, productos lácteos y vegetales, que no se encuentren etiquetados o sellados y que no posean algún tipo de proceso de industrialización, los cuales eventualmente pueden ser potenciales hospederos de importantes plagas que podrían poner en riesgo la condición sanitaria regional y nacional. Además está restringido el ingreso de productos químicos como plaguicidas de uso agrícola, y algunos medicamentos de uso veterinario.

Entre las plagas de importancia económica sobre las que se busca impedir el ingreso destacan la Mosca de la Fruta, Fiebre Aftosa, Polilla de la Vid, Polilla Gitana, entre otras.

Al respecto, el encargado de frontera del SAG, Fernando Díaz, relevó la labor de los inspectores en cordillera, señalando que “la labor del SAG es verificar que los pasajeros que ingresan desde Argentina no traigan ningún producto de origen animal o vegetal. Todas las personas que ingresen deben declarar estos productos que son de riesgo como frutas, verduras, o productos cárnicos como carne cruda, luego un inspector del SAG va a definir si pueden o no ingresar”

Cabe señalar que productos vegetales como frutas y hortalizas, ya sea congelados, confitados, cocidos, en almíbar o conserva, frutos o granos secos, tostados o molidos, mermeladas, aceites vegetales, licores, jugos y pulpas de frutas y hortalizas; sí pueden ingresar. También está permitido el ingreso de productos de origen animal como cecinas y embutidos industrializados, jamones industrializados y cocidos, quesos industrializados elaborados con leche pasteurizada, quesos de maduración larga, entre otros. Todos ellos son permitidos siempre que se encuentren industrializados y que el/la inspector SAG haya verificado que están en su envase original de fábrica, sellados herméticamente y que la rotulación permita identificar su contenido y las condiciones sanitarias exigidas.

Cifras regionales

Desde octubre de este año disminuyeron los requisitos sanitarios para el ingreso de pasajeros/as provenientes del extranjero, por lo cual, gradualmente ha aumentado el número de inspecciones de pasajeros y medios de transporte.

En cifras regionales, desde enero a la fecha, ha ingresado un total de 8.388 pasajeros en 3.365 medios de transporte, los cuales han sido todos inspeccionados por equipos del SAG. Producto de esas revisiones se ha interceptado un total de 96, 5 kilos de productos de origen vegetal y 14,6 kilos de productos pecuarios.