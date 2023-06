Política 13-06-2023

AVANZA CREACIÓN DE COMISIÓN QUE FIJARÁ REMUNERACIONES DE ALTAS AUTORIDADES.



De manera unánime la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general y en particular el proyecto que regula el funcionamiento, organización, funciones y atribuciones de la comisión que estará encargada de fijar las remuneraciones de las máximas autoridades del país como el Presidente de la República, los ministros y parlamentarios, entre otros.

La iniciativa que cumple su segundo trámite, deberá ser analizada por la Comisión de Hacienda antes de ser votada por la Sala.

La idea de formar una comisión que fije los sueldos de las máximas autoridades del país surgió tras el debate por el monto de las remuneraciones, lo que derivó en una nueva disposición de la Constitución (artículo 38 bis) que establece la creación de la instancia destinada a definir las dietas. Esta iniciativa da cumplimiento a esa disposición.

En lo medular, el proyecto establece que la comisión para la fijación de remuneraciones será un organismo autónomo, de carácter técnico. Estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y se relacionará con la o el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda.

La Comisión estará integrada por 5 miembros designados por el Presidente con el acuerdo de los dos tercios de los senadores y senadoras en ejercicio. Se trata de un ex ministro de Hacienda; un ex consejero del Banco Central; un ex contralor o ex subcontralor de la Contraloría General de la República; un ex presidente de una de las ramas que integran el Congreso Nacional y un ex director Nacional del Servicio Civil.