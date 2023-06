Política 15-06-2023

AVANZA EN EL CONGRESO PROYECTO DE APORTE ADICIONAL DE 60 MIL PESOS A BONO DE INVIERNO.



Con un contundente respaldo de 140 votos a favor, la Cámara aprobó, en general y en particular, el proyecto (boletín 16000) que establece un aporte adicional al bono de invierno. Con ello, la propuesta, iniciada en un mensaje del Ejecutivo, continuará su tramitación en el Senado.

Su objetivo es apoyar a los sectores más afectados por el escenario económico actual. Particularmente, los adultos mayores, quienes han visto disminuido el valor real de sus pensiones, mediante un complemento excepcional.

Se trata de 60 mil pesos adicionales destinados a más de 1 millón 601 mil pensionados que recibieron el “Bono de Invierno” en mayo de 74.767 pesos.

El aporte extraordinario de 60 mil se pagará en una sola cuota, a partir de este mes (junio), por el IPS. Es de cargo fiscal y no constituye remuneración o renta. Tampoco será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

La supervigilancia y fiscalización en el otorgamiento y el pago corresponderá a la Superintendencia de Pensiones. Por otra parte, se señala que quienes reciban indebidamente el beneficio deberán restituirlo.

El plazo para reclamar el no otorgamiento del beneficio será de un año y el plazo del cobro será de 9 meses.

La iniciativa tiene un costo fiscal de 97 mil millones de pesos. Se financiará con cargo a los recursos del Tesoro Público. Del monto total, cerca de 1.600 millones de pesos corresponden a gastos de administración para el pago por parte de las entidades bancarias.