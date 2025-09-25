jueves 25 de septiembre del 2025
    Política 25-09-2025
    Avanza proyecto de homologación sobre horas lectivas y no lectivas
    La Comisión de Educación de la Cámara aprobó, en general, el proyecto que modifica el Estatuto Docente para homologar los derechos de los profesionales de la educación en materia de distribución de horas lectivas y no lectivas.
    Respaldada por siete votos a favor y tres abstenciones, la moción elimina la excepción establecida para los establecimientos particulares pagados. De tal modo, asegura que todos los docentes, independientemente del tipo de establecimiento en el que trabajen, tengan acceso a tiempo para actividades curriculares no lectivas.
    Esta excepción permitirá que los docentes, en estos establecimientos, puedan acordar con su empleador que el 100% de su jornada de trabajo se dedique exclusivamente a la docencia de aula, sin tiempo asignado para actividades curriculares no lectivas.
    Así, asegura la moción, se promueve la equidad y la justicia laboral en el sistema educativo, asegurando que todos los docentes tengan condiciones laborales justas y equitativas.
    El proyecto de ley en discusión pone especial énfasis en la relevancia del tiempo no lectivo dentro de la jornada laboral docente. Este tiempo, señala la iniciativa, es fundamental para que los profesores puedan desarrollar una serie de tareas claves que complementan su trabajo en el aula.
    Freddy Mora

