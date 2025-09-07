domingo 07 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 07-09-2025
    Avanza proyecto para evitar entrega de pensión de sobrevivencia a condenados por delitos como femicidio
    La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara, aprobó en particular y despachó a la Sala de Sesiones de la Cámara el proyecto que busca evitar que condenados por delitos como femicidio, homicidio y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros, puedan beneficiarse con pensiones de la víctima.
    El texto del Ejecutivo en su origen planteaba modificar la ley N° 21.675, que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género, para regular esta materia.
    El texto aprobado establece que no podrá ser beneficiario de pensión de sobrevivencia quien haya sido condenado, por sentencia ejecutoriada, como autor, cómplice o encubridor de delitos graves como femicidio, homicidio y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros, si la víctima es la causante de la pensión.
    Freddy Mora

