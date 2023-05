Política 19-05-2023

Avanza proyecto que agiliza renovación de licencia de conducir

Por 134 votos a favor y 1 en contra, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto que permite acreditar requisitos de idoneidad física y psíquica para renovar la licencia de conducir no profesional.

El objetivo es hacer frente a la renovación masiva de licencias de conducir, situación que afecta a distintos municipios.

La propuesta legal, que modifica la ley de Tránsito, había sido aprobada previamente por la Comisión de Obras Públicas y Transportes.

El texto precisa que los solicitantes de renovación de licencia no profesional, podrán acreditar los requisitos de idoneidad física y síquica, mediante la presentación en la municipalidad, de un certificado emitido por un prestador institucional de salud acreditado por la superintendencia del ramo, durante los años 2023 y 2024.

Esto se aplica para licencias clase B o C, o una licencia especial. Sin perjuicio de utilizar la forma establecida, vale decir, la revisión de un médico por parte de la municipalidad.

Ahora, pasó a discusión en el Senado.