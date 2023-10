Policial 03-10-2023

Avanza proyecto que busca mejorar situación de cárceles en el país



Listo para ser votado en la Sala del Senado quedó el proyecto que establece reglas especiales tratándose de la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios, y que busca mejorar la situación de hacinamiento que existe en dichos recintos. Ello, luego que la Comisión de Constitución aprobara la idea de legislar sobre la iniciativa.

Cabe recordar que este proyecto, que está incluido en la Agenda de Seguridad, simplifica los trámites para poder ampliar, alterar o construir nuevas cárceles, como por ejemplo, el descongelamiento de planes reguladores por un periodo transitorio, entre otras medidas.

Previo a la votación expusieron ante la Comisión el Ministro de Vivienda, Carlos Montes; el Ministro de Justicia (s), Jaime Gajardo; y de la división de infraestructura de Gendarmería, Soledad Cornejo.

Entre los senadores hubo coincidencia en que no habría problema en los casos de ampliación o alteración de los recintos ya existentes, pero se manifestaron aprensiones en cuanto a los nuevos recintos pues se estima que deben pasar necesariamente por procesos de consultas ciudadanas, entre otros.

Al respecto, el Ministerio de Justicia explicó que todos los recintos nuevos que se están pensando construir se emplazarían fuera de las áreas urbanas, lo que no afectaría mayormente a las comunidades.

Con todo se indicó que el proyecto ayuda a resolver la falta de plazas y el hacinamiento y que se puede perfeccionar en su trámite particular.