Política 11-10-2024

Avanza proyecto que condona deudas a funcionarios municipales



La Comisión de Gobierno Interior aprobó y despachó a Sala el proyecto de ley, originado en mensaje del Ejecutivo, que condona las deudas originadas en pagos en exceso, realizados erróneamente por las municipalidades a funcionarios y ex funcionarios.

La iniciativa busca no afectar el patrimonio de funcionarios o ex funcionarios municipales que recibieron remuneraciones calculadas erróneamente por las municipalidades empleadoras, lo que hace necesario condonar las deudas originadas en dichos pagos.

En la sesión se aprobó una indicación que establece que, de ser procedente, los organismos darán término a los procesos pendientes.

En particular, el texto permite condonar las deudas de los funcionarios afectados, hasta el 31 de diciembre de 2023, que no hayan sido restituidos.