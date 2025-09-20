Política 20-09-2025

Avanza proyecto que crea nuevo sistema de subsidio unificado al empleo



Luego de dos intensas jornadas de estudio, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, en forma unánime, el proyecto que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo. La propuesta, que ya cuenta con la aprobación de la Comisión de Trabajo, quedó en condiciones de pasar al análisis de la Sala de la Cámara.

El proyecto se dirige a cuatro grupos rezagados en la incorporación al empleo formal:

-Mujeres de entre 25 y 54 años, 11 meses y 30 días de edad.

-Jóvenes entre 18 y 24 años, 11 meses y 30 días de edad.

-Personas de más de 55 años.

-Personas inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad, de ambos sexos y que tengan hasta 64 años, 11 meses y 30 días de edad.

El beneficio considera un criterio de focalización socioeconómica de 40% del Registro Social de Hogares para las tres primeras líneas. La línea de Discapacidad no tendrá focalización socioeconómica.

La propuesta aprovecha como base tres líneas de financiamiento. Plantea, asimismo, que el actual esquema de subsidios se encuentra fragmentado, es costoso y rígido normativamente. En su conjunto, disponibilizarán alrededor de $190 mil millones para el nuevo subsidio unificado.

