miércoles 13 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 13-08-2025
    Avanza proyecto que reduce plazos y exime de trámites para ampliación o construcción de cárceles
    En condiciones de ser votado en Sala quedó el proyecto que exime de trámites y reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, que cumple su segundo trámite en el Senado.
    Esto, luego que la Comisión de Constitución aprobara en general la iniciativa que, en la práctica, permitirá la ampliación oportuna que se requiere de plazas regulares, la creación de Centros Penitenciarios Femeninos y de módulos de máxima seguridad. Todo esto, en un contexto de sobrepoblación penal.
    Cabe recordar que la Comisión había analizado esta iniciativa en una sesión anterior y había acordado escuchar la opinión del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, quien se excusó de asistir, pero sí lo hizo el asesor Sebastián Torrealba quien dio el punto de vista de los municipios.
    Promulgada la Ley Más Mujeres en Directorios
    Analizan los efectos de eliminar el límite de la indemnización por años de servicio
    Linares se sumó a marcha nacional de Manipuladoras de Alimentos
    Evópoli presenta candidaturas por el distrito 17 en el Maule: Jorge Guzmán y Claudia Urrutia
    CPLT ordena a la SUSESO entregar información sobre médicos que emitieron más licencias médicas
