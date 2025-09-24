miércoles 24 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 24-09-2025
    Avanzan conversaciones sobre prórroga del Plan de Emergencia Habitacional
    En la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado continúa el análisis de la propuesta que modifica la ley N° 21.450, con el objeto de prorrogar la vigencia de la Ley sobre Gestión de Suelo para la Integración Social y Urbana y Plan de Emergencia Habitacional, que pretende prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2029 la vigencia de la ley. La norma, vigente desde 2022, ha sido clave para fortalecer la gestión estatal del acceso y mejora a la vivienda.
    La moción se respalda en los números positivos que ha dejado la aplicación de este programa, con la generación de más de 260 mil viviendas a nivel nacional, a través de mecanismos como: la aceleración de gestiones de suelo del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), eliminación de barreras administrativas y flexibilización exigencias normativas sin renunciar a la calidad urbana.
    Freddy Mora | Imprimir | 47

