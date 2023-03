Opinión 23-03-2023

Ayuda de verdad



Ricardo Álvarez Vega, contador auditor



Tantas veces hemos oído decir que tal o cual servicio público atiende mal, o que no encontramos en él la calidad de servicio que buscamos o creemos merecer.



La verdad sea dicha, eso no es justo pues doy fé que los servicios públicos chilenos en general han mejorado ostensiblemente su atención y eso, a pesar del notable crecimiento en el volumen de usuarios.



Hoy les quiero hablar de un servicio público mixto, es decir, que trabaja bajo un esquema de alianza entre el Estado y una universidad privada. Me refiero al Centro de Negocios Sercotec de Linares, que funciona desde hace unos años en pleno centro de la ciudad.



Como ya mencioné, se trata de una alianza entre Sercotec y la Universidad Santo Tomás de Talca, siendo estos últimos los adjudicatarios operacionales del vital financiamiento del Estado.



A nivel práctico lo que este Centro de Negocios hace es atender a pequeñas empresas y emprendedores, brindándoles asesoría técnica, individual y gratuita, a través de mentores expertos, que fortalecen sus capacidades y les ayudan en el potenciamiento de su actividad empresarial.



Dicen que no hay mejor testimonio que el vivencial, así que les contaré mi propia experiencia con ellos.



Fui al Centro de Negocios con un problema, no conseguía seguir adelante con un trámite virtual y eso me angustiaba, pues me impedía avanzar en el desarrollo de un emprendimiento.



Ya de entrada fui recibido con cordialidad y al cabo de un instante me encontraba en la oficina de Patricio Briones el Coordinador del Centro, quien me escuchó sin prisa, permitiendo que le expusiera con detalles el problema que me sucedía.



No sólo recibí la asesoría experta de Patricio para la solución de ese problema, sino que una serie de valiosos comentarios y tips que sin duda me ayudarán en las etapas siguientes de mi proyecto.



Al final salí del Centro de Negocios con un problema resuelto y con la certeza que había encontrado, aquí en Linares, un valioso aliado que de verdad se importaba con el devenir de mi proyecto.