Deportes 13-05-2025

Ayudante Técnico de Linares, Jorge Carrasco: “en el último partido logramos un empate con gusto a poco porque fuimos superiores”

Un análisis profundo realizó el ayudante técnico Jorge Carrasco , quien está actualmente en la banca de los albirrojos , a la espera que Rodrigo “Kalule” Meléndez , pueda recapacitar y estar de vuelta en Linares .

Al ser entrevistado en la zona de conferencia post partido , Carrasco , dijo que “ fue un partido muy complejo , primero por la superficie a la que nos costó acostumbrarnos , pero con gusto a poco , por como se dio el encuentro, que lo controlamos absolutamente en el primer tiempo , donde las mejores ocasiones las tuvimos nosotros”.

“Lamentablemente, en una desconcentración en una táctica fija, nos hacen el gol , el 1 a 1 y el partido ya se puso parejo . En el segundo tiempo manejemos más el balón , les pedí que propusieran juego y por ese lado nos creamos las mejores opciones , pero no tuvimos la tranquilidad para llegar de la mejor manera en los últimos metros , aunque conseguimos un punto , con sabor amargo , porque creo que con un poco más de tranquilidad nos pudimos haber llevado perfectamente los tres . Sabíamos que iba hacer un partido muy trabado como se dio , pero siempre es bueno sumar de visita , y si logramos sumar en casa de a tres , podemos estar siempre en la parte de arriba . Cuando nos quedamos con superioridad numérica teníamos que atrevernos a jugar más, pero pasó todo lo contrario, nos desesperamos , tomamos malas decisiones , pero así y todo nos creamos varias ocasiones ,con Diego Vallejos y Fabián González , nos faltó la última puntada para haber sacado las tres unidades . Reitero, nos faltó concretar , aunque en una cancha tan angosta es compleja para ambos , nos faltó más movilidad”.

Deportes Linares enfrentará este sábado a las 17:30 horas al cuadro de Trasandino , que viene de caer de local ante Rengo .

Sobre algún inversionista , en la últimas horas han sonado algunos nombres que esperamos se puedan concretar por lo menos, con uno de ellos , porque todos sabemos que si no hay un inversionista es muy complicado cumplir con todas las obligaciones económicas , puesto que la ANFP , no apoya en nada.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo