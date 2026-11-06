Deportes 06-11-2026

Ayudante técnico Jorge Carrasco: “El desafío de mañana es ganar a Concón para seguir con la ilusión”

- El conjunto albirrojo afronta un partido clave en la recta final del campeonato. Con el objetivo de terminar primero en la tabla, el equipo espera hacerse fuerte en casa y contar con el respaldo de su gente, que ya comienza a responder en la venta de entradas.



La ilusión está intacta y el plantel sabe que llegó el momento de dar un paso fundamental. Jorge Carrasco tiene claro el desafío: “El desafío de mañana es ganarle a Concón para seguir con la ilusión”, una consigna que refleja la importancia del compromiso de este sábado, a las 19:00 horas, en la cancha número uno del estadio, la denominada Fortaleza de calle Rengo.

Aunque todavía no existe claridad respecto de la formación que saltará desde el pitazo inicial al terreno de juego, el técnico Luis “Mariscal” Pacheco recupera dos alternativas importantes para este compromiso: José Molina y Cristian Arrué, quienes ya cumplieron sus respectivas sanciones y vuelven a estar a disposición del cuerpo técnico.

En ese escenario, el mensaje de Carrasco es claro: todos deben estar preparados. La competencia interna es de alto nivel y cualquiera puede tener su oportunidad, pero quien ingrese deberá responder y estar a la altura de lo que significa este trascendental encuentro.

“Tenemos una competencia al interior del plantel de gran nivel. Estamos conscientes de que estamos a tres partidos. Lo que pase fuera de la cancha es responsabilidad de los dirigentes; nosotros tenemos que terminar primeros en la tabla, independiente de lo que suceda después. Ese es nuestro primer objetivo y, para conseguirlo, el partido de mañana es fundamental”, manifestó.

El Ayudante Técnico, también apuntó a la importancia de plasmar en cancha el trabajo realizado durante la semana y prolongar los buenos pasajes futbolísticos que el equipo ha mostrado en sus últimos encuentros.

El recuerdo de la primera rueda ante Concón todavía está presente. Aquella derrota significó un duro golpe para un equipo que hasta entonces se mantenía invicto. Sin embargo, Carrasco considera que hoy el escenario es diferente y que el plantel ha experimentado un crecimiento importante, especialmente en lo anímico y mental.

“Hoy estamos en otro escenario. El equipo ha madurado, ha crecido en la parte anímica y se ha fortalecido mentalmente. Eso nos ha permitido crecer como plantel. Tenemos que aferrarnos a esa ilusión de que, logrando tres victorias, comenzando por este partido ante Concón, podemos conseguir algo importante”, expresó.

La expectativa también se traslada a las tribunas. La venta de entradas ya supera las 1.500 y todo hace presumir que la Fortaleza de calle Rengo vivirá una verdadera caldera albirroja. El respaldo de la hinchada puede convertirse en un factor determinante para empujar al equipo en una jornada donde no hay margen para distraerse del objetivo.

Carrasco también hizo un llamado a la gente para que acompañe este momento especial que vive la institución.

“Hace mucho tiempo que no se vivía algo así. Estamos ahí, expectantes de hacer historia, pero vamos paso a paso”, señaló.

El mensaje está instalado: primero Concón, después lo que venga. La ilusión de alcanzar algo grande sigue viva, pero para mantenerla será necesario responder dentro de la cancha. Este sábado, a las 19:00 horas, los albirrojos tienen una nueva final en su camino hacia el objetivo de terminar en lo más alto de la tabla.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo

