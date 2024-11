Opinión 13-11-2024

Baja fertilidad en Chile



Angie Demierre

Académica Escuela de Obstetricia UNAB



La caída de la tasa de fertilidad en Chile refleja una realidad compleja: en 2021, el promedio de hijos por mujer llegó a 1,2, según el INE. Aunque la inmigración ha influido en la cantidad de nacimientos, los hijos de extranjeros solo representan el 17,4% del total. Cifra que no cubre el mínimo necesario para el recambio generacional, y el impacto de esta baja fertilidad es claro: envejecimiento acelerado, reducción de la futura fuerza laboral y una disminución en la capacidad innovadora.

¿Por qué estamos ante esta situación? Desde lo sociodemográfico, encontramos el deseo de las mujeres de desarrollarse profesional y personalmente, explorar el mundo, priorizar estudios y trabajo, y, en algunos casos, decidir no tener hijos.

En paralelo, hábitos como el consumo de tabaco, alcohol y drogas, junto con la exposición a químicos, afectan la fertilidad. Desde lo biológico, un 53,3% de los nacimientos son en mujeres de más de 30 años, una edad en la que la fertilidad ya comienza a decaer. Además, el 75% de la población chilena presenta sobrepeso u obesidad, lo que, unido al sedentarismo y problemas de salud como la infertilidad, dificulta la posibilidad de lograr embarazos saludables.

Frente a este panorama, las mujeres deben tener la libertad de decidir cuándo y cómo ser madres, como parte de sus derechos reproductivos. Sin embargo, para aquellas que desean posponer la maternidad, se recomienda adoptar hábitos saludables, realizar chequeos preconcepcionales y considerar opciones como la preservación de óvulos. Es también fundamental que el Estado facilite el acceso a tratamientos de fertilidad, promueva políticas que protejan la fecundidad y fomente el autocuidado en quienes aspiran a la maternidad en el futuro.

La solución no pasa por imponer decisiones, sino por crear condiciones de bienestar y salud que permitan una maternidad segura y accesible para quienes así lo deseen.