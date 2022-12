Opinión 30-12-2022

BALANCE

Crl. Rodrigo Serrano Q.



Al terminar este año 2022, quiero aprovechar la tribuna de este prestigioso y querido medio de comunicación linarense, para enviar un afectuoso saludo a cada uno de los habitantes de esta tierra de encanto, sacrificio y patriotismo, deseándoles paz y prosperidad en este año que se inicia en breves días más.

Como Director de la Escuela de Artillería, solamente tengo palabras de agradecimiento, no solo para las mujeres y hombres que laboran en este instituto, único en su clase en el país, sino para cada una de las autoridades, camaradas de las instituciones de orden y seguridad, medios de prensa, Gendarmería, bomberos, amigos de la escuela y a toda la ciudadanía en general, que nos acompañó, tanto en las actividades propias republicanas, como en las de vinculación con la comunidad, en días de calor y en otros con torrenciales lluvias, pero siempre con el cariño propio que solo las provincias de Linares y Cauquenes saben entregar.

Durante el presente año al igual que en tiempos pre-pandemia, la Escuela, la comunidad de Linares y alrededores fueron una sola. Prueba de ello, es la cantidad de más de 1650 niños de diferentes establecimientos de la región e incluso de la región de Nuble, que visitaron nuestro Instituto, donde con mucho cariño los recibimos y pudimos mostrar lo que hacemos por y para ellos mismos. Asimismo, dentro de estas actividades no quiero dejar pasar las presentaciones de nuestra banda, las ayudas a hogares de ancianos, el apoyo a los albergues de invierno, a los clubes de fútbol de Linares, clubes de patinaje, eventos deportivos y de salud ambiental, charlas y academias culturales de gran nivel, entre muchas otras actividades que realizamos este 2022 y que estamos seguros seguiremos realizando en el futuro.

Siguiendo esta idea, no sería propio de un instituto formador de artilleros, si no me refiriera a la razón de ser de esta escuela. Es así, como durante este año cumplimos a cabalidad los objetivos docentes, entregando educación y perfeccionamiento a casi 200 oficiales y suboficiales que pasaron por nuestras aulas, lo que se suma a los períodos normales de instrucción de jóvenes provenientes de las provincias del Maule Sur, a través del servicio militar, que por primera vez contó entre nuestras filas, a la misma cantidad de mujeres como de hombres y que con una vocación digna de imitar, han servido a sus compatriotas durante este 2022.

Por ello, continuamos permanentemente, con la instrucción y entrenamiento, que nos permitirá seguir con la preparación para defender a la patria, como para apoyar a nuestros compatriotas, como lo hemos hecho, patrullando en la Araucanía o a través de las Brigadas Forestales, durante este verano en la región.

Asimismo, la camaradería, con las instituciones como Carabineros, PDI, Gendarmería y Bomberos entre otras, también se vio coronada con la amistad profesional y el compromiso de trabajar codo a codo por nuestros compatriotas. Vaya una especial mención para la Coronel Maureen Espinoza y el Prefecto Juan Gajardo, quienes están en los corazones de los soldados de este instituto y que sabemos que con sus sucesores no será diferente.

También, una especial mención para el Sr. Alcalde de la Municipalidad de Linares y la Srta. Delegada Provincial, que en su rol como autoridades, apoyaron el quehacer de esta unidad militar y que sabemos que continuaremos en la misma senda.

Sin duda que el balance de este año 2022, está en “números azules”. Aun así, podemos hacer mucho más. En cada uno de nosotros debe haber un patriota que quiera lo mejor para Chile y cada uno de sus habitantes. No es privativo de quienes vestimos o hemos vestido el uniforme de alguna institución. El país, las provincias y nuestras comunas aún tienen importantes desafíos por delante, pero si de algo se puede estar seguro es que, el Ejército de Chile, representado por esta Escuela de Artillería, seguirá trabajando incansablemente por un mejor futuro para nuestra patria.



Feliz 2023!