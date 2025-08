Nacional 02-08-2025

Balance ley Karin: En 1 de cada 5 casos se constatan "vulneraciones" y Boccardo reconoce estrés institucional

A un año de la entrada en vigencia de la Ley Karin, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, presentó un balance que evidenció un alto número de denuncias, aunque en la gran mayoría de los casos no se evidenciaron vulneraciones de derechos de los trabajadores. Además, el ministro dio cuenta de una carga institucional elevada para la Dirección del Trabajo (DT) y la necesidad de ajustes urgentes para fortalecer el sistema de protección a las víctimas.

Según los registros entregados por el Ministerio del Trabajo, entre agosto de 2024 y junio de 2025 la DT recibió 44.212 denuncias. De ese total, un 42% (18.367 casos) fueron ingresadas bajo el marco de la Ley Karin, que tipifica y sanciona situaciones de violencia y acoso en el trabajo. La mayoría de estas denuncias fueron presentadas por mujeres (66,4%) y el acoso laboral fue la causa principal (87,5%). En entrevista con radio ADN, el ministro Boccardo explicó que "la DT ha recibido alrededor de 44 mil denuncias, de las cuales cerca del 42% se constatan como casos que se investigan como ley Karin. Hay otro 40% que ha quedado fuera de este marco de investigación, pero algo que es bien importante señalar, eso no quita a que esas otras denuncias no constituyan vulneración de derechos". El balance oficial también da cuenta de que durante este periodo se realizaron 2.117 fiscalizaciones y se cursaron 993 multas. En el 21,3% de los casos investigados bajo Ley Karin, se constató alguna vulneración, mientras que en el 79,7% restante no se han comprobado, aunque algunas investigaciones siguen abiertas. De todas forma, Boccardo valoró esa cifra y afirmó que "uno puede pensar bueno, 21% es mucho, es poco. Para que nos hagamos una idea, el 21% de los derechos fundamentales (…) estamos hablando de acoso, de situaciones que vulneran la dignidad de las personas, acoso sexual, o sea, son acusaciones relevantes". Además, indicó que "en general, la vulneración de derechos fundamentales en la DT está entre 20% y 25%, por lo tanto estamos hablando de que lo que hoy día ocurre en vulneración en materia de Ley Karin es una cifra relevante".