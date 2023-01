Nacional 06-01-2023

Balance PDI de 2022: Homicidios aumentaron 32% en comparación al 2021

La Policía de Investigaciones presentó esta mañana su balance anual de la gestión operativa correspondiente al 2022, en una instancia donde participó el director general Sergio Muñoz y la ministra del Interior Carolina Tohá.

Por una parte, se informó que hubo 960 asesinatos y que el 46% de estos fueron realizados con armas de fuego. Esto reflejó un aumento significativo del 32% en los homicidios a comparación del 2021.

"Hemos visto el aumento de homicidios porque ya son de disputas territoriales, con integrantes muchas veces o componentes extranjeros que tienen estos modus operandi que han incorporado en nuestra realidad. Pero, insisto, debemos estar conscientes de que esto es global", dijo el director Sergio Muñoz.

En cuanto al combate contra el crimen organizado, la PDI dio cuenta de la intervención de 71 organizaciones y la desarticulación de 560 bandas criminales, logrando capturar a 1.370 personas relacionadas a estas. Además, se logró incautar 31,9 toneladas de drogas avaluadas en 349 mil millones de pesos.

Muñoz comentó que las unidades están trabajando en conjunto porque hay cierta relación en los delitos: "Hoy ya el homicidio no se trabaja de manera independiente. Estas fuerzas de tareas están colaborando y haciendo trabajo conjunto con las unidades territoriales, por ejemplo, con las Unidades de Crimen Organizado, las unidades de antinarcóticos, porque todo esto tiene una relación".

Por su parte, la ministra Tohá apuntó que las cifras son consecuencias de que no se tomaron decisiones a tiempo y que ahora se está "actuando con una ola que está con un impulso, tenemos que primero detener el impulso, bajarle la velocidad y finalmente revertirla".

"Lo que tenemos en Chile es producto de cosas que no se hicieron a tiempo, no se hicieron bien o de focos que se distrajeron de lo que debió haber sido la prioridad. Aquí, por largo tiempo se estuvieron instalando en el país bandas criminales sin que hubiera una reacción oportuna", declaró.

Por último, la PDI se refirió a las cifras que dejó la Macrozona Sur donde se detuvieron a 88 personas vinculas al robo de madera, se incautaron 44 vehículos sustraídos y mil millones de pesos en especies.