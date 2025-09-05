Cultura 05-09-2025

Ballet Folclórico Nacional se presentó en Parral ante más de mil personas

• Se vivió una exitosa jornada que abre actividades de Fiestas Patrias en Parral.



Con un lleno total en el Gimnasio Municipal de Parral, el Ballet Folclórico Nacional (BAFONA) ofreció un espectáculo de primer nivel ante más de 1.500 personas, quienes disfrutaron de una puesta en escena que reafirma su posición como referente indiscutido de la danza folclórica nacional.

La actividad contó con la presencia del alcalde de la comuna, junto al Concejo Municipal, quienes valoraron la importancia de acercar el arte y la cultura a la comunidad. La presentación formó parte de la gira conmemorativa por los 60 años de trayectoria de BAFONA, que se inició en mayo de este año y recorrerá diversos escenarios a lo largo del país hasta mayo de 2026. Así mismo, con esta actividad se abrió el programa oficial de la Fiesta de las Tradiciones en Parral.

UN REENCUENTRO ESPERADO CON PARRAL

El director artístico de BAFONA, Jaime Hernández, expresó su emoción por volver a presentarse en Parral después de más de una década. “El público fue maravilloso. Es un gran reencuentro con Parral, ya que hace más de diez años que no veníamos. Ahora, en el marco de nuestro aniversario número 60, estar aquí es simplemente espectacular. Ser embajadores culturales es una gran responsabilidad; nos hemos convertido en un referente artístico de importancia nacional”, señaló.

Este evento también se enmarca en el reconocimiento que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio otorgó recientemente a la comuna de Parral por su destacada gestión cultural, distinción que fue valorada públicamente por el alcalde durante la jornada.

TELONEROS DE EXCELENCIA

La apertura del espectáculo estuvo a cargo de un ballet local, conformado por integrantes de diversos clubes de cueca de la comuna, bajo la dirección de la destacada coreógrafa Luz Eliana Espinoza, quien valoró la experiencia, diciendo que “estamos muy emocionados como grupo de haber compartido escenario con BAFONA. Estoy profundamente agradecida por la oportunidad y por el ejemplo que le damos a los niños, demostrando que a través de la danza se puede hacer tanto bien. Para mí, para mis niños y para Parral, ha sido muy emocionante. Escuchar una ovación del público fue realmente conmovedor”, expresó.

