Agricultura 08-10-2025

Bancada de Senadores por el Agua analiza gestión del recurso hídrico en el Maule

Ayudar en la construcción de propuestas que ayuden a un acceso equitativo y sostenible del recurso hídrico es el objetivo del seminario que organiza la Bancada de Senadores por el Agua, actividad que se realizará el jueves 10 de octubre desde las 15.00 horas en la sede Talca de la Universidad Autónoma de Chile.

Así lo informó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón González, quien destacó que la Bancada de Senadores por el Agua es una instancia transversal políticamente, que busca posicionar el agua como una prioridad legislativa y social.

“Con este seminario queremos generar un espacio de diálogo plural sobre la gestión del agua en las regiones. Para ellos, queremos reunir en una sola mesa a actores sociales, comunitarios, técnicos y políticos con el anhelo de comenzar a construir propuestas para un acceso equitativo y sostenible al recurso hídrico”, aseguró la legisladora.

En el seminario, además de la actual presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, participará la Senadora por Antofagasta, Paulina Núñez; Marcelo Cevas, vicerrector sede Talca de la Universidad Autónoma de Chile; Pedro Álvarez-Salamanca, gobernador regional del Maule; Juan Esteban Rojas, presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de la región del Maule; Claudio Helfmann, gerente de cuenca Maule de Enel; Gabriel Valenzuela, tesorero nacional de la Asociación APR´s Chile y representante interino para la Región del Maule; Víctor Hugo Bustamante, gerente general de Nuevo Sur Maule.

Los cupos son limitados y los interesados en participar deben hacerlo al whatssap +56936897723.

