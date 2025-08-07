jueves 07 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 07-08-2025
    Bancada por el Agua: articularán agenda que garantice el acceso al agua potable en Chile
    Un grupo transversal de senadores y senadoras presentó oficialmente la “Bancada por el Agua”, un esfuerzo conjunto para abordar la crisis hídrica que afecta al país y garantizar el acceso al agua potable para todos los chilenos.
    Actualmente, cerca del 47,2 % de la población rural no cuenta con abastecimiento formal de agua potable, lo que afecta a más de 383.000 viviendas. De estas, el 84,2 % se abastece con agua no tratada proveniente de pozos, vertientes, galles o camiones aljibe.
    Frente a esta urgencia y la dispersión normativa que dilata las soluciones, la Bancada por el Agua nace con el objetivo de articular esfuerzos legislativos para asegurar un acceso permanente, confiable y equitativo al agua potable, especialmente para las comunidades más vulnerables.
    Los presentes explicaron que identificaron al menos, 19 proyectos de ley en tramitación relacionados con el agua, que abordan desde el acceso al recurso, su tratamiento y reutilización, hasta la gobernanza de los sistemas comunitarios. En esa línea, coincidieron en que la falta de coordinación ha obstaculizado el avance en la implementación de soluciones. Por ello, la bancada busca convertirse en una plataforma que impulse la colaboración y acelere el trabajo legislativo en esta materia.

    Freddy Mora | Imprimir | 68

