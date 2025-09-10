Nacional 10-09-2025

Banco Central mantiene la tasa de interés y apunta al riesgo "de una mayor persistencia de la inflación"



El consejo del Banco Central (BC) decidió mantener la tasa de interés en 4,75%, tal como lo esperaba el mercado y como lo recomendó ayer el Grupo de Política Monetaria (GPM). Con esto, la entidad que preside Rosanna Costa regresó a las pausas, luego de haber hecho el primer recorte de la Tasa de Política Monetaria (TPM) en siete meses, en la reunión del 29 de julio. La determinación del ente rector fue adoptada por la unanimidad de sus miembros.

La institución precisó que evaluará los "próximos movimientos de la TPM teniendo presente la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la convergencia inflacionaria". "En el escenario actual el riesgo de una mayor persistencia de la inflación requiere acumular más información antes de continuar el proceso de convergencia de la TPM a su rango de valores neutrales". "En el escenario actual -indicó- el riesgo de una mayor persistencia de la inflación requiere acumular más información antes de continuar el proceso de convergencia de la TPM a su rango de valores neutrales" "En línea con lo previsto en junio, la inflación total ha seguido disminuyendo. No obstante, la inflación subyacente se ubica por encima de lo esperado en el IPoM previo, tanto en bienes como en servicios", indicó de todos modos el BC.

