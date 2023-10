Nacional 05-10-2023

Banco Central no prevé gran impacto de alza de dólar en meta de inflación

El Banco Central no prevé que la sostenida alza que ha registrado el dólar desde el último mes impacte de manera relevante la expectativa de inflación, que en agosto se ubicó en 5,3% a doce meses y que debería caer a la meta de 3% a mediados del próximo año.

La presidenta del instituto emisor, Rossana Costa, abordó la situación en el marco de una actividad en la Región del Biobío, donde expuso el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre, que ya había planteado esas estimaciones, previo a que la divisa estadounidense volviera a escalar.

"Lo que estamos viendo hoy es que el tipo de cambio está respondiendo a factores globales", precisó Costa, puntualizando que "puede haber algún impacto (en los precios), pero si lo hay es de corto plazo".

"Las expectativas hoy (de inflación) están en 3% y, por lo tanto, la incidencia en la meta de dos años no vemos que esté cambiando materialmente respecto al escenario que teníamos", sostuvo.

"Puede haber algún efecto de corto plazo. (Pero) no vemos que incida mayormente en nuestro compromiso de dos años. El escenario lo vamos a estudiar en su conjunto", agregó.

La economista explicó que "en esencia el tipo de cambio es una variable más" en la economía: "Lo introducimos, lo miramos, vemos qué hay detrás del tipo de cambio, cómo incide en el escenario macroeconómico general, y vemos esa incidencia en la meta de inflación del Banco Central, que no es día a día, (sino) en el horizonte a dos años plazo".