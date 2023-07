Social 21-07-2023

BancoEstado amplía apoyo para empresas afectadas por inundaciones y otorgará créditos con tasas preferenciales

- En caso de clientes y no clientes, se dispondrá del “Crédito Emergencia”, el cual contará con la garantía estatal del Fogape Chile Apoya y servirá para capital de trabajo e inversiones.



En dependencias de la Delegación Presidencial del Maule, la vicepresidenta de BancoEstado, Verónica Kunze, junto a la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo; a la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro; al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; a la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen; y a la subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández; entregó una serie de nuevos beneficios para las empresas afectadas por las inundaciones de fines de junio.



Se trata de nuevos productos financieros, los que permitirán tanto a clientes como no clientes de BancoEstado, que se vieron afectados por el frente de mal tiempo, acceder a un financiamiento para retomar sus actividades productivas.



La vicepresidenta de la entidad, Verónica Kunze, detalló que “estas medidas llegan a prestar una ayuda ante la emergencia generada por las lluvias en la zona centro sur, a través del crédito de emergencia, con el préstamo Siembra por Chile y también con créditos de enlace, a tasas convenientes”.



La ejecutiva consignó que para los clientes y no clientes, se implementará el “Crédito de Emergencia”. Este préstamo tiene una garantía estatal a través del programa Fogape Chile Apoya, con una tasa de interés de 0,85% mensual. Esto se aplica tanto para clientes como no clientes BancoEstado, y tiene como foco el capital de trabajo y la inversión.



Agregó que, para los clientes del banco, se pondrá a su disposición la posibilidad de reordenar deudas, según la política crediticia vigente. Esto tendrá una tasa preferencial de hasta un 0,85% mensual, con un desfase del primer vencimiento por hasta 12 meses.



Cabe consignar que un sector que se vio particularmente afectado por las inundaciones del mes pasado, fue el agrícola. Para este rubro, en concreto, el banco disponibilizará, tanto para clientes como no clientes, el crédito “Siembra por Chile Contingencia”. El producto financiero cuenta con garantía estatal a través de Fogape Chile Apoya y una real para la infraestructura predial.



Entre sus condiciones está que se otorgará para capital de trabajo e inversión, incluyendo la infraestructura predial y de riego. Cuenta con una tasa de interés de 0,85% mensual y con un desfase del primer vencimiento por hasta 12 meses.



Además, tiene un plazo diferenciado el que depende del uso de los recursos provenientes del préstamo. Para capital de trabajo es por hasta 36 meses; para inversión por hasta 84 meses; y para infraestructura predial y de riego por hasta 120 meses.



Además, para los clientes BancoEstado afectados por la emergencia, se otorgará el Crédito de Enlace Obras de Riego y Drenaje, el que tiene como foco la inversión en equipos y obras de riego (intra y extra predial), con un plazo de hasta 24 meses, entre otros aspectos. El otorgamiento de este beneficio está sujeto a la ejecución del concurso de emergencia de obras de riego por parte de la Comisión Nacional de Riego.

Todas estas ayudas se suman a las ya impulsadas por parte de BancoEstado hace algunas semanas. Estas consistieron en la postergación de seis cuotas para créditos comerciales, reprogramaciones vigentes de calendarios de pago mensual y no mensual, y la postergación de 6 dividendos mensuales para créditos hipotecarios y fines generales vigentes.