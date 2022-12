Opinión 31-12-2022

Baquedano, un General victorioso, Héroe y Soldado Ilustre

General Luis Hernán Torres Aguirre



La mayoría de los chilenos, conocemos y relacionamos al “Victorioso General Baquedano”, con la Guerra del Pacífico; sin embargo, Baquedano fue un personaje de nuestra historia, el cual se relacionó, participó y destacó, en un sin número de actividades, tanto de índole militares, cívicas y políticas, lo que incluso lo llevaron a ser –por un breve período- Presidente de la República.

Baquedano, nace el 1 de enero de 1823. Su padre fue un valeroso oficial de ejército, quien alcanzó el grado de general de brigada, producto de su destacada trayectoria militar, la que se extendió desde el proceso Independentista de nuestra República, hasta la guerra contra la Confederación Perú – boliviana.

Sin duda que las vivencias del joven Manuel Baquedano en una familia de exitoso arraigo militar, fueron importante fuente de inspiración para que abrazara la carrera de las armas.

Su paso por el ejército, comienza a la corta edad de quince 15 años, con ocasión de la segunda expedición contra la Confederación Perú – boliviana, embarcándose a escondidas en el barco que llevaba al Regimiento Cazadores a caballo, del cual su padre era su comandante. Al término de la guerra, por su arrojo y valentía, recibe las condecoraciones de Chile y Perú.

En diciembre de 1845 es destinado al Regimiento Granaderos, donde a comienzos de 1850 es ascendido a capitán.

Baquedano participa de la guerra civil de 1851, al lado del general Manuel Bulnes, donde en la batalla de Loncomilla salva la vida de su superior, y es ascendido al grado de sargento mayor y destinado a la Escolta del Presidente Manuel Montt

En 1854, es trasladado al sur del país, donde presenta la renuncia al ejército; sin embargo, su expediente de retiro no le es aceptado y asume como comandante del Escuadrón Cívico N°3 de Arauco. El año 1859, participa de la revolución, bajo las órdenes del distinguido coronel Cornelio Saavedra.

En 1868, es comisionado para hacer frente al levantamiento indígena, debiendo oponerse a las huestes de los caciques Quilapan y Quilahueque y participa en la defensa de la Línea del Malleco, lo que le valió el unánime reconocimiento de sus condiciones de comandante. En septiembre de 1869 le fue confiado el anhelado mando del Regimiento Cazadores a Caballo, mismo cargo que tuvo su padre.

A su llegada a Santiago, -con su Regimiento Cazadores-, no solamente es destacado por la ciudadanía por sus hechos de armas, sino que, por su personalidad sencilla, atractiva y cercana; vale decir, se va posicionando como aquel comandante que llega efectivamente al corazón de su gente y ciudadanía en general.

En 1872 se le otorga el grado de coronel y luego el 20 de mayo de 1876, asciende al grado de General de Brigada

Al estallar la Guerra del Pacifico, asume como comandante general de la caballería del Ejercito del Norte, etapa en que planeó el ataque a Los Ángeles acción que le valió el reconocimiento y estima del Ministro de Guerra en Campaña, Rafael Sotomayor. Tras la renuncia del general Erasmo Escala, Baquedano es designado, el 3 de abril de 1880, Comandante en Jefe del Ejército en Campaña, designación decisiva para el éxito de las futuras campañas.

Asumido el mando, da término a la Campaña de Tacna-Arica, logrando, el 26 de mayo de 1880 la disolución de la alianza Perú-boliviana, al retirarse de la guerra este último ejército. Luego el 7 de junio derrota a las tropas peruanas, mediante el Asalto y Toma del Morro de Arica, acción que pasó a constituir una de las páginas más gloriosas para el ejército de Chile.

Tacna y Arica, permiten al general Baquedano planificar la ocupación de Lima, lo que logra, mediante sendos éxitos obtenidos el 13 de enero de 1881 en Chorrillos y dos días después en Miraflores, concretando así, la ocupación de la capital de Perú.

Ocupada Lima, Baquedano regresa a Chile, el 11 de marzo de 1881, donde es recibido con los más altos honores, los que son presididos por el presidente de la República y sus ministros de gobierno

El 14 de marzo de 1881 entregó su espada victoriosa en las manos de la imagen de la Virgen del Carmen.

El 3 de mayo de 1881, presentó su retiro absoluto del ejército.

Desde el punto de vista político, no firmó los registros en ningún partido.

En 1881, fue proclamado candidato a presidente de la República por el Partido Conservador, pero renunció a la candidatura.

En dos ocasiones fue senador e integró la Comisión Permanente de Guerra y Marina.

El Presidente José Manuel Balmaceda, tras su derrota en la Guerra Civil de 1891, le entregó el gobierno, pasando a ocupar, accidentalmente, la jefatura de la República, entre el 29 al 31 de agosto de 1891, traspasando el poder al Jefe de la Junta de Gobierno Jorge Montt Álvarez.

Su “Testamento y Legado” dan cuenta de su altruismo, empatía y generosidad hacia el prójimo.

Murió en Santiago, el 30 de septiembre de 1897 a los 78 años de edad y su multitudinario funeral se llevó a cabo el día 3 de octubre. En uno de los tantos discursos, el general Wenceslao Bulnes Riquelme manifestó: “Señores, si alguna vez el viento de la guerra batiera de nuevo nuestras viejas banderas y si el patriotismo nacional tuviera una hora de desaliento, bastaría venir a esta tumba, que desde hoy es un templo, a recoger en ella las inspiraciones que alentaron el espíritu del General Baquedano”.

En su lápida, se estampó una sencilla inscripción que señala:

*Aquí yace Manuel de Jesús Baquedano González, caballero de cuna, soldado de niño*.

Después de su fallecimiento, son muchos los homenajes, que el pueblo de Chile brindó al gran general Baquedano. Sin duda que el Monumento Ecuestre erigido el 18 de septiembre de 1928, en "Plaza Italia", que pasó a denominarse "Plaza Baquedano", fue uno de los homenajes más representativos del pueblo chileno a la figura de Baquedano y, además, a los miles de soldados que conformaron el ejército de Chile “Siempre Vencedor y Jamás Vencido”

A la luz de los hechos narrados, queda de manifiesto que el General Baquedano fue un Soldado, digno de reconocer como un ciudadano ejemplar:

• Un general incondicional a su patria.

• Un general que entregó al país, todo lo que estuvo en sus manos y a su alcance, no escatimando esfuerzos para su concreción.

• Un general siempre disponible y que nunca pidió nada a cambio.

• Un general que poseía un inapelable don de mando y control de la situación imponiendo una férrea disciplina.

• Un general capaz de llegar al corazón de sus subalternos, superiores y conciudadanos.

• Un general con una sobresaliente carrera militar.

• Un general inequívocamente y, a todas luces “Victorioso, Héroe y Soldado Ilustre”.

Desgraciados acontecimientos que detonan a fines del año 2019, producen una serie de desmanes en la ciudad de Santiago y en forma injustificada e irracional, se mancilla en reiteradas ocasiones el monumento ecuestre del gran general Baquedano y lo que todo ello representa, hechos que son repudiados por la gran mayoría de los chilenos. Pese a ello, el monumento es retirado, enviado a restauración y actualmente se exhibe en el Museo Militar.

Sin duda, que hoy en día, el Estado de Chile, tiene una gran deuda para con el General Manuel Baquedano, héroe invicto de la Guerra del Pacífico y cuya gran virtud, por sobre todas las cosas, fue su humildad y el amor incondicional a su querida patria. Chile no sería lo mismo sin un héroe como el General Manuel Baquedano González. Viva Chile, y a su Ejército Honor y Gloria.