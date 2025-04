Deportes 24-04-2025

Bastián Bravo fue castigado por un partido y no estará frente a General Velásquez

-Esta jornada se debería conocer si hay o no sanción para el Depo



Queremos comenzar esta nota, con una columna que fue escrita por el periodista Fernando Tapia, quien comienza su nota con “ la mirada hoy puesta en la crisis de seguridad de los estadios , especialmente luego de la tragedia ocurrida en el monumental, una de las tantas aristas de la depresiva imagen , que entrega la industria , dice Tapia .

A diario podemos encontrar , claros ejemplos de la grave y profunda crisis, por la que atraviesa el futbol chileno . Por eso apareció una broma la iniciativa de una universidad de la región del Maule , que anunció una charla sobre “Liderazgo estratégico” y “Administración con Visión” a cargo del timonel de la ANFP, Pablo Milad , el mismo que ha negado el estado terminal de la actividad y encabezando una gestión mediocre y precisamente carente de iniciativas para sacar la actividad de su mal momento . La mirada esta puesta en la crisis de seguridad de los estadios.

La columna también habla de dos casos de equipos del sur , que están en un estado agonizante . Dos claras muestras de la irresponsable e insensible, que puede ser la acción de un modelo , el de las sociedades anónimas , que se suponía iban a ser un paradigma de una administración seria y profesional . Lo del club Arturo Fernández Vial , es para llorar. Un elenco con más de 100 años de historia , un grande de la región del Bio -Bío y que hoy se encuentra en receso, sobreviviendo sólo con partidos amistosos , luego de una deplorable gestión a cargo de un inversionista argentino . Hoy el equipo aurinegro se encuentra sin poder competir, tras ser sancionado por faltas administrativas , por el no pago de sueldos y cotizaciones , descendido al fútbol amateur .

Y aquí aparecemos nosotros en estas líneas , que hace alusión , Fernando Tapia, que dice que algo similar están viviendo los fanáticos de Deportes Linares, apenas algunos días , antes del inicio del torneo , el contralor del club , el ex jugador Jaime Valdés , informó que no estaba dispuesto a poner un peso más y simplemente abandonó el proyecto . Algunos dicen que literalmente el colocolino los dejó botados eludiendo sus responsabilidades societarias . Sólo la heroica acción de los socios encabezados por una mujer , la presidenta de la Corporación , Mariela Vásquez que organizó a la comunidad , alcanzando en tiempo récord , el dinero para pagar la garantía y evitar la desafiliación . Han realizado rifas , incluso, agrega la nota , ellos mismos le han cocinado al plantel , buscando cumplir las condiciones mínimas para darle continuidad al club de sus amores . Todos sin pedir no cobrar nada a cambio , solo por amor a la camiseta . Hinchas que sí podrían dar la charla de liderazgo , que pretendió dictar Milad. Duele el Sur , duele el futbol chileno .

Castigo

Esta jornada debería ser clave para conocer la sanción al club , por el problema reglamentario , un error del cuerpo técnico . Algunos cruzan los dedos para que no pase nada . El único que recibió sanción fue el jugador expulsado en ese mismo duelo Bastián Bravo , suspendido por un partido . Vale decir no estará frente a General Velásquez este domingo .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo