Nacional 25-06-2025

BC y Medio Oriente: Posible impacto inflacionario se medirá de aquí a dos años

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, proyectó que, en el caso de que la actual escalada bélica en Medio Oriente genere repercusiones en la inflación de Chile, estas no se percibirán por dos años más.

La titular del ente emisor se pronunció al respecto este martes, algunas horas después de que tanto Israel como Irán confirmaran que se acordó un cese al fuego, tras varios días de ataques mutuos y de la intervención de Estados Unidos.

"Vamos a medir sus impactos en la inflación en el mediano plazo, de aquí a dos años, que es el horizonte de política, y en consecuencia, ahí vamos a comunicar cómo lo estamos viendo, cuál es el impacto que tendría -si es que lo tiene- y tomar decisiones", explicó la autoridad.

Costa enfatizó que, por ahora, "es un evento que no ha tenido un impacto material en nuestra economía", y al desconocer por cuánto tiempo se prolongará el conflicto, "no es en absoluto claro cuál será el efecto".

"Puede ser un evento corto que se termina hoy, y los precios pueden volver a donde estaban, y no seguir teniendo repercusiones. Si este evento tiene un impacto pequeño, grande o mediano, no es para nada claro en este momento", reiteró.

Por lo pronto, las bolsas mundiales reaccionaron al alza ante la declaración de un cese al fuego; de hecho, el IPSA anotó una subida de 1,5%, mientras que el costo del dólar bajó 10 pesos en nuestro país.