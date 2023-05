Social 21-05-2023

Becada por ANID en el Maule: “Ser la única de la región no es una buena noticia”

Andrea Casanova es estudiante de la Universidad Católica del Maule del programa de Magíster en Educación Especial y Psicopedagogía y está adscrita como estudiante de postgrado del Centro de Investigación MiNSoL.



Según los datos estadísticos emitidos por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) este año recibieron 2.180 postulaciones (1.040 fueron de mujeres y 1.140 de hombres) de las cuales se evaluaron 1.821 que superaron el examen de admisibilidad para finalmente seleccionar 250. Las y los adjudicados fueron seleccionados tras un riguroso proceso de evaluación de alta competitividad, “según los resultados de ANID (2023) fuí la única seleccionada de la Universidad Católica del Maule y también de la región. Según he podido interpretar de estos resultados hay también otras dos personas que estudiaron en la UCM y fueron seleccionados para la beca de Magíster Nacional, pero ellos no continuarán sus estudios en la región” comentó contenta Casanova.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

La postulación de Andrea surge desde la evidencia de lo poco estudiado que está el campo de la cognición numérica, respecto de otros dominios como la cognición lectora; Por tanto, “entender qué factores pueden afectar el rendimiento matemático en estadios tempranos es algo crucial” explicó. Desde un plano contextual en Chile y según los reportes presentados por la Agencia de Calidad de la Educación del MINEDUC (2019) en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), los participantes en las últimas dos versiones mantuvieron sus resultados sin variaciones significativas, lo que indica que más de la mitad de los estudiantes de 15 años (51,9%) no han desarrollado competencias matemáticas mínimas y se posicionan bajo el Nivel 2, umbral que se define como competencia básica. Al respecto, la Agencia de Calidad de la Educación señala que entre las áreas que evalúa PISA, matemática es el área más débil para Chile y en términos de rendimiento matemático la proporción de estudiantes bajo el Nivel 2, es mucho mayor al promedio de la OCDE.

“Esto da muestra del desfavorable escenario en el que se encuentran los alumnos respecto de la competencia matemática básica, lo que plantea la necesidad de un análisis profundo de factores que pueden estar afectando el rendimiento en estadios tempranos, con el fin de atender la problemática desde una perspectiva preventiva. En este sentido mi propósito es estudiar el perfil cognitivo concretamente algunas funciones ejecutivas que predicen el desarrollo matemático en niños con y sin dificultades de aprendizaje en los primeros años de escolaridad” concluyó la Profesora de Educación Especial con mención en Trastornos del lenguaje y Discapacidad Intelectual.

SER LA ÚNICA DE LA REGIÓN NO ES UNA BUENA NOTICIA

Andrea se siente feliz y en lo personal comenta que es gratificante saber que lo consiguió y que valió la pena todo el esfuerzo y dedicación, “pero me apena que no haya más colegas en la región que hayan podido obtener la beca para continuar con sus estudios de postgrado, se lo importante que es la financiación para poder dedicarnos de forma exclusiva a nuestra formación. A mí juicio es necesario que las regiones se fortalezcan y que se valore el conocimiento que en ellas se produce, de manera de poder impactar al conocimiento científico y específicamente a las ciencias de la educación desde regiones a todo el país” explicó Casanova.