Opinión 10-06-2023

BELLA, AMADA Y SOLITARIA



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno







Luna, pasas sobre mí, orgullosa

todas las noches y me dejas en la duda

si soy yo el que se aleja

en mi terrenal ciclo rotamundo,

cual Sísifo, luchando a diario,

para encontrarte, y

con tu ayuda y encantos

enviar mis besos y mi amor,

a mi amada que ansiosa

los está esperando.



Luna ¡Tan cerca y tan lejos!

En mi pequeñez imaginativa

podría ocultarte con un dedo

y sigues ahí, tan fiel y omnipresente.

Quiero atraparte y tenerte

en mis manos

como una rosa blanca,

para cubrir con sus pétalos

su cuerpo deseado, con tus brillos

plateados celestiales.



¡No te ocultes en noches nubladas!

Con tus celos de noches oscuras,

no te burles de mí

jugando a creciente y menguante

como el vaivén de las olas del mar

que no van ni vienen

de ninguna parte,

te necesito para compartirte

con mi enamorada.



Luna bella, amada y solitaria

sabes que de mi corazón

tú ya formas parte

porque me has contagiado

tu pasión plenas de euforias románticas

que bajo tu influencia

he vivido los más bellos momentos

con mi amada en mis brazos



Luna, para mí jamás serás solitaria

aunque te mantengas

siempre tan lejana,

porque mis ojos y mis manos

siempre te buscarán y te guardarán,

…en mi corazón,

con la misma entrega de pasión

que, noche a noche, tú nos brindas.