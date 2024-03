Social 02-03-2024

Belleza y naturaleza: una alianza imprescindible

En el marco del Día Mundial de la Naturaleza, no podemos ignorar la conexión profunda entre la cosmética y el cuidado del medioambiente. Esta conmemoración nos motiva a considerar la relevancia de conservar la diversidad biológica y los ecosistemas, y nos hace conscientes de que la belleza humana está directamente relacionada con la salud de nuestro planeta.

Nuestro desafío hoy es cómo construimos un porvenir sostenible, en el cual el aprecio por el entorno y el compromiso social se entremezclan en cada decisión de consumo. En este contexto, las marcas pioneras en el movimiento cruelty-free y vegano no solo están revolucionando la industria cosmética, sino también trazando un camino hacia una armonía más profunda entre el ser humano y su entorno.

Al adoptar prácticas libres de crueldad, las compañías envían un mensaje poderoso: es posible cuidar nuestra apariencia sin infligir sufrimiento a otros seres vivos. Esta filosofía se alinea perfectamente con el espíritu de esta conmemoración que aboga por una convivencia respetuosa con todas las formas de vida.

La decisión de ser una marca 100% vegana va aún más allá, al rechazar cualquier ingrediente de origen animal y, por ende, cualquier forma de explotación. Esta postura no solo beneficia a la fauna, sino que también contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la reducción del impacto ambiental de la industria cosmética.

Revolucionar la belleza se convierte sin duda, en un homenaje a la naturaleza, celebrando su diversidad y riqueza. Es un recordatorio de que cada pequeña acción cuenta y de que, al elegir productos respetuosos con el medioambiente y con los animales, estamos contribuyendo a la preservación de nuestro hogar común.

Aprovechemos esta instancia para reflexionar sobre el impacto de nuestras elecciones de belleza en el mundo que nos rodea. Adoptar una postura consciente y respetuosa, es una forma de proteger la vida en todas sus formas y de asegurar un futuro más verde y vibrante para las próximas generaciones.



Paula Araya,

Gerente General The Body Shop Chile.