Nacional 07-08-2025

Bencinas tendrán baja en sus precios este jueves, pero kerosene y diésel aumentarán

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció que, a partir de este jueves, las bencinas tendrán una baja en sus precios, mientras que el diésel y el kerosene experimentarán alzas.

Según detalló la estatal, el valor de las gasolinas de 93 octanos disminuirá en 1,7 pesos por litro, mientras que la de 97 octanos bajará 16,8 pesos por litro.

Por su parte, el diésel aumentará en 21,4 pesos por litro, mientras que el gas licuado de uso vehicular registrará un aumento de 0,5 pesos por litro, y el kerosene tendrá un alza de 24,6 pesos por litro.

ENAP reiteró que "no regula ni fija los precios de los combustibles en el mercado chileno", y que su rol se limita a realizar el cálculo conforme al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) y los mecanismos de importación vigentes.



