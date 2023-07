Nacional 11-07-2023

Benjamín Vicuña ganó un premio Martín Fierro como mejor actor

Una noche soñada vivió el actor chileno Benjamín Vicuña durante la reciente edición de los premios Martín Fierro en Argentina, ocasión en la que obtuvo una estatuilla por su trabajo.

Particularmente el intérprete se quedó con el premio a Mejor Actor protagónico de ficción por su trabajo en la telenovela "El primero de nosotros".

"Muchas gracias a este país, apropósito de esta fecha tan importante, que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos", dijo el chileno al subir al escenario.

Vicuña fue acompañado a la ceremonia por Bautista, su hijo mayor. Ambos protagonizaron un divertido momento con Carolina "Pampita" Ardohain, ex del actor y madre del chico.