Opinión 24-07-2025

Besos



Carlos Cabezas Gálvez.

Escritor, poeta y ensayista chileno









Quiero besarte a cada instante

hasta nunca cansarme

con toda mi fuerza

tus labios de terciopelo…

tu boca hasta quedar sin aliento

revivir en tu regazo

besar el calor de tus caderas

desde el frío hasta la punta de tus pies

darles pasos seguros.

conquistar el universo de tu piel.



Besarnos como nos besábamos

al principio con besos juveniles y virginales

para crecer con besos y aventurar con ellos

romper barreras atrevidas y audaces

hacer toda una nueva aventura el besarnos

besarnos hasta que ambos enloquezcamos

desde la mañana al atardecer

desde la noche hasta el alba

hacer de nuestra cama

el campo más fértil de nuestros besos.



Besarte tus pechos como la luna

besa las cimas de las montaña

caer con torrenciales besos

por tus montes y valles

hasta que tu vientre se agite

con tormentas de besos desbordados

caer como lluvias por tu espalda

hacer de tus gritos ecos normales

que para el amor no son ironías

sino sentimientos y deseos reales.



Quiero seguir besándote

como nunca te he besado

hacer nuestros…todos los besos

que hay en este instante

quiero besarte a ti… sólo a ti

porque como tus besos

no hay nada igual

en el mundo de los besos.